Эксперименты доказали: ложка не удерживает газ в шампанском

Миф о том, что металлическая ложка, вставленная в горлышко бутылки шампанского или прямо в бокал, помогает дольше сохранить пузырьки, не имеет научного подтверждения.

Чтобы углекислый газ, создающий шипучесть, не улетучивался, необходим герметичный затвор, а тонкая ручка ложки такой функции не выполняет. Этот миф существует уже десятки лет, хотя научные эксперименты убедительно доказали его несостоятельность.

В 1994 году химик Ричард Заре и писатель Гарольд МакГи провели эксперимент с участием восьми любителей шампанского, проверяя пять вариантов: свежая бутылка; откупоренная 26 часов назад без пробки; бутылка с серебряной ложкой в горлышке; с ложкой из нержавейки; и повторно закупоренная. Результаты показали: ложки не удерживают газ лучше других способов. Более того, повторно вставленная пробка выпустила весь газ.

В том же году ещё одно исследование подтвердило выводы Заре и МакГи на основе измерений давления, потери массы и экспертной дегустации. Металлические ложки никак не предотвращают утечку газа в шампанском. Для сохранения пузырьков рекомендуется использовать специальные пробки или хранить бутылку в холоде, что замедляет потерю углекислого газа.