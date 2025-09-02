Какой фрукт надо есть каждый день, чтобы сердце было здоровым?

Диетолог Н. Кукко рекомендовала ежедневно включать груши в рацион для укрепления здоровья сердца. О других полезных свойствах этих плодов она рассказала изданию Daily Mirror.

По словам специалиста, этот недорогой фрукт, который начинает созревать в сентябре, помогает снижать уровень холестерина, контролировать давление и предупреждать болезни сердца и сосудов.

В исследовании 2019 года с участием 40 добровольцев с метаболическим синдромом выяснилось: после трёх месяцев ежедневного употребления двух груш у них снизилась вероятность сердечно-сосудистых недугов.

Кроме того, в грушах содержатся витамины C и K, которые укрепляют иммунитет, ускоряют заживление ран, защищают от дефицита железа и уменьшают окислительный стресс. Также эти плоды богаты клетчаткой, необходимой для нормального функционирования ЖКТ. Ценность груш заключается ещё и в том, что они содержат как растворимые, так и нерастворимые пищевые волокна, подчеркнула диетолог.