Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Нужно ли мыть куриные яйца перед разбиванием? Ответ дала биолог 0 676

Еда и рецепты
Дата публикации: 02.09.2025
BB.LV
Нужно ли мыть куриные яйца перед разбиванием? Ответ дала биолог

Яйца — один из самых нужных продуктов. И именно с ними связан повышенный риск кишечных инфекций.

Доктор биологических наук Асият Абдуллаева подчеркнула, что яйца перед приготовлением обязательно моют, иначе есть риск заразиться сальмонеллезом. Продукт может выглядеть безупречно, но на скорлупе часто остаются патогенные бактерии. Те же сальмонеллы легко переносятся. Достаточно коснуться скорлупы, а затем кухонной поверхности, ножа или другого продукта — и инфекция попадает в организм.

К тому же скорлупа пористая по текстуре. Если на ней есть микротрещины или яйцо хранилось слишком долго, микроорганизмы способны проникнуть внутрь.

Ради безопасности следует всегда мыть яйца под проточной водой перед приготовлением. Затем их подвергают полной термической обработке, даже жидкий желток нежелателен.

После контакта с сырыми яйцами рекомендуется вымыть руки, а также тщательно очистить ножи, доски и столешницу.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

И дышать легче: нашлась еще одна причина полюбить бананы
И дышать легче: нашлась еще одна причина полюбить бананы
Правило от шефа — без него специи теряют вкус
Правило от шефа — без него специи теряют вкус
Как почистить авокадо за пару секунд: самый неожиданный способ
Как почистить авокадо за пару секунд: самый неожиданный способ
Как понять, что ваш организм не переносит яйца — 5 подсказок
Как понять, что ваш организм не переносит яйца — 5 подсказок
Чем опасен пропуск утреннего приёма пищи?
Чем опасен пропуск утреннего приёма пищи? 265
Диетолог развенчала миф о запивании пищи водой
Диетолог развенчала миф о запивании пищи водой 344
Всего неделя жирной диеты способна ухудшить память
Всего неделя жирной диеты способна ухудшить память 201
Идеальнее продукта не найти: диетолог рассказал, кому нужно есть сало
Идеальнее продукта не найти: диетолог рассказал, кому нужно есть сало 626

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 8
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 17
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 21
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
В мире
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 46
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Люблю!
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 60
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Политика
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 54
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 8
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 17
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 21

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео