Нужно ли мыть куриные яйца перед разбиванием? Ответ дала биолог

Яйца — один из самых нужных продуктов. И именно с ними связан повышенный риск кишечных инфекций.

Доктор биологических наук Асият Абдуллаева подчеркнула, что яйца перед приготовлением обязательно моют, иначе есть риск заразиться сальмонеллезом. Продукт может выглядеть безупречно, но на скорлупе часто остаются патогенные бактерии. Те же сальмонеллы легко переносятся. Достаточно коснуться скорлупы, а затем кухонной поверхности, ножа или другого продукта — и инфекция попадает в организм.

К тому же скорлупа пористая по текстуре. Если на ней есть микротрещины или яйцо хранилось слишком долго, микроорганизмы способны проникнуть внутрь.

Ради безопасности следует всегда мыть яйца под проточной водой перед приготовлением. Затем их подвергают полной термической обработке, даже жидкий желток нежелателен.

После контакта с сырыми яйцами рекомендуется вымыть руки, а также тщательно очистить ножи, доски и столешницу.