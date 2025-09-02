Укрепите иммунитет. 5 самых полезных осенних овощей

Ходить на осенний рынок — невероятное удовольствие, вот только возвращаться тяжело, в сумках куча овощей и фруктов. Они свежие, сочные, недорогие. И очень полезные. Но какие из них самые полезные?
Нутрициолог Юлия Попова рассказала какие овощи нужно есть в начале осени, чтобы организм смог запасти витамины и минералы на долгую зиму:
«Именно осенью овощи наиболее насыщены витаминами и минералами. Уже зимой многие продукты теряют часть важных нутриентов при хранении и перевозке, а осенью мы можем получать от них максимальную пользу.
Разберем пять самых доступных и ценных овощей, которые стоит включить в свой рацион прямо сейчас.
Тыква (иммунитет и кожа)
Тыква — символ осени и настоящий кладезь здоровья. В ней много бета-каротина (провитамин А), который отвечает за красоту кожи, крепкий иммунитет и хорошее зрение. Также она богата калием — он помогает сердцу и регулирует давление. Клетчатка тыквы поддерживает работу кишечника и мягко улучшает пищеварение.
Стоит ограничить
Людям с выраженным сахарным диабетом (тыква имеет средний гликемический индекс, поэтому порции должны быть умеренными).
При склонности к расстройствам ЖКТ, в больших количествах может их усиливать.
Как употреблять
Попробуйте запечь кусочки тыквы с корицей в духовке или сварить суп-пюре на кокосовом молоке с имбирем, он не только вкусен, но и отлично согревает в холодное время года.
Свекла (сосуды и кроветворение)
Многие недооценивают этот овощ, пренебрегают им, а зря. В свекле есть бетаин, который поддерживает работу печени, и нитраты природного происхождения — они расширяют сосуды и помогают снижать давление. Свекла также содержит фолиевую кислоту, которая важна для кроветворения и женского здоровья, а также магний, он успокаивает нервную систему.
Стоит ограничить
При мочекаменной болезни (из-за содержания щавелевой кислоты).
При склонности к диарее, так как свёкла обладает слабительным эффектом.
Как употреблять
Добавляйте в небольших количествах сырую свеклу в салаты — так сохраняется максимум пользы и ферментов.
Соки из свеклы, репы, картофеля рекомендуется пить в смеси с морковным.
Белокочанная капуста (витамин С)
Осенняя капуста богата витамином С, который особенно нужен в сезон простуд. В 100 г свежей капусты его больше, чем в лимоне. Кроме того, капуста содержит витамин К (важен для свёртываемости крови и здоровья костей), клетчатку и вещества с антиоксидантным действием (глюкозинолаты).
Стоит ограничить
Людям с гастритом и язвой в стадии обострения (сырая капуста может раздражать слизистую).
При дисбиозе избыток клетчатки может привести к излишнему метеоризму.
Как употреблять
Квашеная капуста — натуральный источник пробиотиков и органических кислот. Она поддерживает микробиоту кишечника и укрепляет иммунитет. Главное — не злоупотреблять, если у вас гипертония, из-за соли оно может подняться.
Морковь (зрение и кожа)
Морковь — еще один лидер по содержанию бета-каротина. Организм превращает его в витамин А, который необходим для здоровья глаз, кожи и слизистых оболочек. Также в моркови есть калий, витамин К1 и биотин — «витамин красоты», влияющий на волосы и ногти.
Стоит ограничить
При сахарном диабете — лучше употреблять морковь в сыром виде, а не варёную, так как при варке повышается гликемический индекс.
Имейте в виду
При избытке бета-каротина возможен лёгкий желтоватый оттенок кожи и белков глаз (каротинемия).
Как употреблять
Чтобы каротин лучше усваивался, добавляйте к моркови немного жиров: нерафинированного растительного масла или сметаны.
Баклажаны (для сосудов и молодости)
Баклажаны не самый легкий овощ для нашего кишечника из-за содержащихся в них соланинов и лектинов, агрессивно влияющих на ЖКТ в больших количествах. Но осенью можно побаловать себя ими, помня о мере. Зато антоцианы, фиолетовые пигменты с мощным антиоксидантным действием, защищают сосуды и снижают риск воспалительных процессов. Клетчатка баклажанов помогает выводить лишний холестерин, а низкая калорийность делает их отличным продуктом для поддержания веса.
Стоит ограничить
При тяжелых заболеваниях ЖКТ (из-за грубой клетчатки).
Не стоит злоупотреблять пережаренными баклажанами: они впитывают много масла и перегружают поджелудочную железу.
Как употреблять
Запекайте баклажаны в духовке или на гриле или тушите с другими овощами — это сохранит вкус и пользу без лишнего жира.
Почему важно есть сезонные овощи именно сейчас
В сезон естественного созревания овощи достигают пика зрелости и содержат максимальное количество биологически активных веществ. Это «живое топливо» для организма перед долгой зимой. С их помощью мы:
укрепляем иммунитет,
получаем клетчатку для здорового кишечника,
поддерживаем красоту кожи, волос и ногтей,
улучшаем настроение и уровень энергии.
Оставить комментарий