Укрепите иммунитет. 5 самых полезных осенних овощей

Ходить на осенний рынок — невероятное удовольствие, вот только возвращаться тяжело, в сумках куча овощей и фруктов. Они свежие, сочные, недорогие. И очень полезные. Но какие из них самые полезные?

Нутрициолог Юлия Попова рассказала какие овощи нужно есть в начале осени, чтобы организм смог запасти витамины и минералы на долгую зиму:

«Именно осенью овощи наиболее насыщены витаминами и минералами. Уже зимой многие продукты теряют часть важных нутриентов при хранении и перевозке, а осенью мы можем получать от них максимальную пользу.

Разберем пять самых доступных и ценных овощей, которые стоит включить в свой рацион прямо сейчас.

Тыква (иммунитет и кожа)

Тыква — символ осени и настоящий кладезь здоровья. В ней много бета-каротина (провитамин А), который отвечает за красоту кожи, крепкий иммунитет и хорошее зрение. Также она богата калием — он помогает сердцу и регулирует давление. Клетчатка тыквы поддерживает работу кишечника и мягко улучшает пищеварение.

Стоит ограничить

Людям с выраженным сахарным диабетом (тыква имеет средний гликемический индекс, поэтому порции должны быть умеренными). При склонности к расстройствам ЖКТ, в больших количествах может их усиливать.

Как употреблять

Попробуйте запечь кусочки тыквы с корицей в духовке или сварить суп-пюре на кокосовом молоке с имбирем, он не только вкусен, но и отлично согревает в холодное время года.

Свекла (сосуды и кроветворение)

Многие недооценивают этот овощ, пренебрегают им, а зря. В свекле есть бетаин, который поддерживает работу печени, и нитраты природного происхождения — они расширяют сосуды и помогают снижать давление. Свекла также содержит фолиевую кислоту, которая важна для кроветворения и женского здоровья, а также магний, он успокаивает нервную систему.

Стоит ограничить

При мочекаменной болезни (из-за содержания щавелевой кислоты). При склонности к диарее, так как свёкла обладает слабительным эффектом.

Как употреблять

Добавляйте в небольших количествах сырую свеклу в салаты — так сохраняется максимум пользы и ферментов.

Соки из свеклы, репы, картофеля рекомендуется пить в смеси с морковным.

Белокочанная капуста (витамин С)

Осенняя капуста богата витамином С, который особенно нужен в сезон простуд. В 100 г свежей капусты его больше, чем в лимоне. Кроме того, капуста содержит витамин К (важен для свёртываемости крови и здоровья костей), клетчатку и вещества с антиоксидантным действием (глюкозинолаты).

Стоит ограничить

Людям с гастритом и язвой в стадии обострения (сырая капуста может раздражать слизистую). При дисбиозе избыток клетчатки может привести к излишнему метеоризму.

Как употреблять

Квашеная капуста — натуральный источник пробиотиков и органических кислот. Она поддерживает микробиоту кишечника и укрепляет иммунитет. Главное — не злоупотреблять, если у вас гипертония, из-за соли оно может подняться.

Морковь (зрение и кожа)

Морковь — еще один лидер по содержанию бета-каротина. Организм превращает его в витамин А, который необходим для здоровья глаз, кожи и слизистых оболочек. Также в моркови есть калий, витамин К1 и биотин — «витамин красоты», влияющий на волосы и ногти.

Стоит ограничить

При сахарном диабете — лучше употреблять морковь в сыром виде, а не варёную, так как при варке повышается гликемический индекс.

Имейте в виду

При избытке бета-каротина возможен лёгкий желтоватый оттенок кожи и белков глаз (каротинемия).

Как употреблять

Чтобы каротин лучше усваивался, добавляйте к моркови немного жиров: нерафинированного растительного масла или сметаны.

Баклажаны (для сосудов и молодости)

Баклажаны не самый легкий овощ для нашего кишечника из-за содержащихся в них соланинов и лектинов, агрессивно влияющих на ЖКТ в больших количествах. Но осенью можно побаловать себя ими, помня о мере. Зато антоцианы, фиолетовые пигменты с мощным антиоксидантным действием, защищают сосуды и снижают риск воспалительных процессов. Клетчатка баклажанов помогает выводить лишний холестерин, а низкая калорийность делает их отличным продуктом для поддержания веса.

Стоит ограничить

При тяжелых заболеваниях ЖКТ (из-за грубой клетчатки). Не стоит злоупотреблять пережаренными баклажанами: они впитывают много масла и перегружают поджелудочную железу.

Как употреблять

Запекайте баклажаны в духовке или на гриле или тушите с другими овощами — это сохранит вкус и пользу без лишнего жира.

Почему важно есть сезонные овощи именно сейчас

В сезон естественного созревания овощи достигают пика зрелости и содержат максимальное количество биологически активных веществ. Это «живое топливо» для организма перед долгой зимой. С их помощью мы: