Во сколько лучше всего завтракать?

Еда и рецепты
Дата публикации: 06.09.2025
BB.LV
Во сколько лучше всего завтракать?

Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, почему некоторые по утрам не испытывают чувство голода и к чему это может привести.

Рассказывает врач-диетолог Наталья Круглова:

— Относительно времени завтрака нет какого-то строгого правила, когда после пробуждения человек должен принять пищу. Скорее, здесь важно ориентироваться сразу на несколько факторов. Первый — это, конечно же ощущение голода утром. Оно иногда появляется не сразу, а несколько позже. Такое случается, когда были обильные ужины или перекусы ближе ко сну.

А второй фактор — это возможность человека к приёму пищи. К примеру, он просыпается и не испытывает сильного чувства голода. И, в случае если он не позавтракает до выхода на работу, в следующий раз он сможет принять пищу только в обеденное время.

Условно, он проснулся в 7-8 утра, а первый раз поест лишь в районе двух. Так долго находится без еды, источника энергии, некомфортно. Мало того, это будет влиять на самочувствие, работоспособность и даже на эмоциональное состояние человека. Поэтому понимая каким напряженный будет график, все-таки лучше выкроить время для завтрака. Устроить его можно в тот период, например, когда вы почувствуете умеренный голод.

Не стоит игнорировать завтраки. Исследования показали, что люди, пропускающие завтраки, склонны к перееданию во второй половине дня. И это становится таким порочным кругом. Вечернее переедание снова приводит к тому, что утром не хочется есть, нет желания, а во второй половине дня повышается калорийность рациона. Вот этот порочный круг важно разорвать и хотя бы постепенно добавлять завтраки по утрам и снижать объемы пищи во второй половине дня и на ужин.

#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

