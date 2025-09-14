Baltijas balss logotype
Битые баклажаны с сыром и помидорами: очень вкусный рецепт 0 339

Еда и рецепты
Дата публикации: 14.09.2025
BB.LV
Битые баклажаны с сыром и помидорами: очень вкусный рецепт

Битые баклажаны с сыром и помидорами — шикарная горячая закуска, которую просто необходимо готовить летом или ранней осенью, когда в нашем распоряжении имеются самые вкусные сезонные овощи. Именно с ними блюдо превращается в настоящий гастрономический шедевр!

Вроде бы, что здесь особенного: мы имеем дело с фаршированными баклажанами, запеченными в духовке. Но это тот самый случай, когда детали имеют особое значение. В начинке наблюдается поистине идеальное, гармоничное сочетание двух видов сыра и помидоров. А с баклажанами мы поступаем самым неожиданным образом: сначала отбиваем скалкой, а затем уже надрезаем и фаршируем. Благодаря этому приему, мякоть становится особенно нежной. Получается так вкусно, что готовить точно стоит с расчетом на добавку.

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 10 ПОРЦИЙ

сливовидные помидоры – 3 шт. красный лук – 1/2 шт. чеснок – 2 крупных зубчика сладкий перец – 1 шт. петрушка – 4 веточки фета – 150 г сулугуни – 150 г оливковое масло – 2 ст. л. баклажаны – 3-5 шт. свежемолотый черный перец – по вкусу

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Подготовьте начинку для баклажанов. Помидоры вымойте и удалите основания плодоножек. Мякоть плодов нарежьте очень мелкими кубиками и переложите в большую миску.

Шаг 2

Красную луковицу также нарежьте мелкими кубиками. Чеснок очистите, раздавите плоской стороной большого ножа и порубите. Добавьте лук и чеснок в миску к помидорам.

Шаг 3

Сладкий перец для начинки баклажана вымойте и обсушите. Разрежьте вдоль на половинки, удалите семена и перегородки. Мякоть нарежьте соломкой, затем — мелкими кубиками. Переложите к подготовленным овощам в миске.

Шаг 4

Петрушку для начинки баклажанов вымойте, хорошо обсушите и оборвите с веточек листочки. Мелко их нарежьте. Добавьте к овощам. Фету разомните вилкой. Сулугуни натрите на крупной терке.

Шаг 5

Добавьте тертый сулугуни и фету к овощам с петрушкой. Влейте оливковое масло и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте ингредиенты начинки вилкой, чтобы они лучше соединились.

Шаг 6

Баклажаны вымойте и обсушите. Отбейте каждый со всех сторон скалкой или рукояткой большого ножа. Благодаря этому, внутри плодов образуются пустоты. Сделайте сверху на каждом баклажане надрез от одного конца до другого.

Шаг 7

Наполните баклажаны получившейся сырно-томатной начинкой и уложите в форму, выстланную бумагой для выпечки. Духовку нагрейте до 190C. Запекайте баклажаны 35-40 минут.

#кулинарные рецепты
