Любителям кофе рассказали о неожиданном влиянии напитка на сновидения

Еда и рецепты
Дата публикации: 14.09.2025
BB.LV
Любителям кофе рассказали о неожиданном влиянии напитка на сновидения

Кофеин незаметно влияет на запоминание снов.

Многим кофе «мешает» нормально спать. Кофеин блокирует действие аденозина — вещества, которое накапливается в организме в течение дня и сигнализирует о том, что пора отдыхать. Если чувствительность к аденозину снижена, то человек дольше чувствует бодрость и не спешит в постель. Также у кофеманов снижается глубина сна и сокращается его продолжительность.

При отказе от кофе уменьшается количество ночных пробуждений, увеличивается глубина сна и его важнейшая часть — REM-фаза, сообщили исследователи из Института Эпплтона и Австралийского католического университета.

В REM-фазе мозг активен так же, как днем, а сновидения приобретают насыщенные, реалистичные детали. Участники исследования рассказывали, что их сны напоминали «кино»: они были яркими, эмоциональными и лучше запоминались.

Ради качественного сна и интересных сновидений не обязательно полностью исключать кофеин. Достаточно не пить кофе, чай или энергетические напитки за 8–12 часов до «отбоя» и ограничиться всего 1–3 чашками напитка в день.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео