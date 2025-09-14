Baltijas balss logotype
Ученые: богатые железом продукты лишают помидоры «противораковых» свойств

Еда и рецепты
Дата публикации: 14.09.2025
BB.LV
Ученые: богатые железом продукты лишают помидоры «противораковых» свойств

Специалисты рекомендуют включать томаты в рацион для профилактики хронических заболеваний, но только не в сочетании с этими продуктами.

Главное преимущество помидоров — содержание ликопина, каротиноида с мощными антиоксидантными свойствами. Вещество помогает снижать риск сердечно-сосудистых патологий, поддерживает здоровье глаз и кожи, а главное, доказало свою эффективность в защите от некоторых видов рака.

Однако исследования показали, что эффект ликопина может почти полностью нивелироваться, если томаты сочетаются с продуктами, богатыми железом.

Группа исследователей из Университета штата Огайо выяснила, что железо снижает усвоение ликопина почти в 2 раза. Эксперимент был простым: 7 мужчинам предложили томатный коктейль — один раз в чистом виде, а другой раз — с добавкой сульфата железа. При сочетании с железом усвоение ликопина, как и ожидалось, резко падало.

Иными словами, привычные блюда вроде пасты болоньезе, гречки с салатом из помидоров и томатного сока с зеленью дают организму лишь половину «обещанной» пользы.

Исследователи подчеркнули, что речь не идет о полном отказе от блюд, в которых присутствуют и железо, и ликопин. Ешьте их, но чаще сочетайте помидоры с обычным оливковым маслом или авокадо — жиры помогают усвоению активного вещества.

#полезно знать
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

