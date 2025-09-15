Почему чай матча довел его любительницу до больницы?

В Соединённом Королевстве 28-летняя медсестра Л. Шазин попала в больницу из-за пристрастия к чаю матча, который она пила дважды в неделю на протяжении полугода, сообщает Daily Mirror.

Женщину госпитализировали с аритмией и низким уровнем железа. Врачи назначили ей капельницы, после того как выяснили: уровень ферритина в её крови снизился до 13 единиц.

Исследования подтверждают, что зелёный чай, содержащий катехины, может препятствовать усвоению железа из пищи.

Медсестра изначально начала пить матчу, чтобы бороться с воспалительными процессами. Однако спустя три месяца её стали мучить сильная усталость, постоянное чувство холода и сердечные перебои. После госпитализации она перешла на обычный чай и начала принимать препараты железа.