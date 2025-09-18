Baltijas balss logotype
Какие напитки могут заменить кофе?

Еда и рецепты
Дата публикации: 18.09.2025
BB.LV
Какие напитки могут заменить кофе?

Если в силу каких-либо причин кофе употреблять вам нельзя, можно заменить его напитками, обладающими схожим вкусом.

Цикорий

Его основное преимущество заключается в отсутствии кофеина. А еще в нем содержится инулин — пребиотик, улучшающий функционирование ЖКТ.

Одуванчиковый кофе

Его готовят из обжаренных корешков растения. Похож по вкусовым качествам на цикорий. При добавлении сахара, меда или сливок получается достойная альтернатива капучино или латте.

Декаф

Почти идентичен кофе по вкусовым свойствам. Во время его производства замоченные в воде зеленые кофейные зерна проходят обработку горячим паром, после чего оттуда удаляют молекулы кофеина.

Ячменный кофе

Для приготовления этого напитка ячмень жарят до темно-коричневого оттенка, измельчают, потом готовят так же, как обыкновенный кофе. Допускается добавление сахара, сливок, корицы, сиропов.

Кэроб

Порошок из плодов рожкового дерева способен заменить и кофе, и какао. Обладает сладковатым вкусом с нотками шоколада. В его состав входят антиоксиданты, витамины А, В и D, железо, клетчатка. Низкокалориен.

