Британские ученые назвали продукты, которые делают людей старше 50 счастливее

Еда и рецепты
Дата публикации: 19.09.2025
BB.LV
Британские ученые назвали продукты, которые делают людей старше 50 счастливее

С возрастом люди больше задумываются не только о здоровье, но и о качестве жизни. Как сохранить энергию, оптимизм и ясность ума? С помощью питания, уверены ученые.

Новое исследование, опубликованное в British Journal of Health Psychology, показало, что привычный рацион напрямую влияет на уровень счастья у людей старшего поколения.

Эксперты проанализировали данные более 3100 британцев старше 50 лет. Оказалось, что у тех, кто чаще включал в меню рыбу, овощи и фрукты, показатели удовлетворенности жизнью и эмоционального благополучия были значительно выше.

Особенно ярко проявился эффект рыбы. Даже порция жирной рыбы (около 140 г) в неделю была связана с ростом уровня счастья, независимо от дохода, состояния здоровья или настроения.

Все дело в том, что рыба богата омега-3 жирными кислотами, которые поддерживают работу мозга и участвуют в выработке «гормонов радости» — серотонина и дофамина.

Фрукты и овощи обеспечивают организм клетчаткой, витаминами и антиоксидантами, которые снижают воспаление и улучшают работу кишечника. От этого напрямую зависит настроение и уровень энергии. Полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в растительных маслах и орехах, закрепляют результат.

Социальная изоляция, хронические болезни и депрессия, напротив, сводят на нет эффект от правильного питания. Поэтому для сохранения хорошего самочувствия требуется комплексный подход.

#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
