С солью, но снижает давление: найден «суперфуд», который можно приготовить дома

Кефир, йогурт и квашеная капуста закрепили за собой репутацию «живых» продуктов, полезных для здоровья, а теперь к ним добавили еще и кимчи.

Традиционная корейская закуска, приготовленная из капусты с чесноком, имбирем и острым перцем, оказалась в центре внимания ученых. Специалисты из американского Колледжа сельского хозяйства, здравоохранения и природных ресурсов (CAHNR) провели метаанализ 9 исследований, посвященных влиянию кимчи на здоровье.

Как уточняется в статье для Nutrition Reviews, избранные работы охватывали период с 2011 по 2023 год и рассматривали разные показатели у людей, которые регулярно ели ферментированную капусту.

Результаты показали, что уровень глюкозы натощак у любителей закуски снижался в среднем на 1,93 мг/дл, уровень триглицеридов — на 28,88 мг/дл, а артериальное давление падало на 3,5 мм рт. ст. (систолическое) и 2,7 мм рт. ст. (диастолическое).

«В клинической практике даже снижение давления на 5 мм рт. ст. считается серьезным успехом. Если подобный эффект достигается не таблетками, а питанием — это отличный показатель», — отметил руководитель исследования Ок Чун.

Хотя кимчи содержит немало соли, другие компоненты закуски нейтрализовали ее негативный эффект. Также в капусте обнаружили много клетчатки, витаминов А и С и соединений, которые стимулируют работу мозга за счет воздействия на центры выработки серотонина и дофамина.

Все исследования проводились в Корее, из-за этого пока рано утверждать, что на представителей других стран кимчи окажет аналогичный эффект. В будущем специалисты обещают проверить влияние ферментированных продуктов на разные группы. Пока же можно заменить кимчи привычной квашеной капустой — она не менее полезна.