Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

С солью, но снижает давление: найден «суперфуд», который можно приготовить дома 0 666

Еда и рецепты
Дата публикации: 19.09.2025
BB.LV
С солью, но снижает давление: найден «суперфуд», который можно приготовить дома

Ферментированные продукты снова на пике популярности.

Кефир, йогурт и квашеная капуста закрепили за собой репутацию «живых» продуктов, полезных для здоровья, а теперь к ним добавили еще и кимчи.

Традиционная корейская закуска, приготовленная из капусты с чесноком, имбирем и острым перцем, оказалась в центре внимания ученых. Специалисты из американского Колледжа сельского хозяйства, здравоохранения и природных ресурсов (CAHNR) провели метаанализ 9 исследований, посвященных влиянию кимчи на здоровье.

Как уточняется в статье для Nutrition Reviews, избранные работы охватывали период с 2011 по 2023 год и рассматривали разные показатели у людей, которые регулярно ели ферментированную капусту.

Результаты показали, что уровень глюкозы натощак у любителей закуски снижался в среднем на 1,93 мг/дл, уровень триглицеридов — на 28,88 мг/дл, а артериальное давление падало на 3,5 мм рт. ст. (систолическое) и 2,7 мм рт. ст. (диастолическое).

«В клинической практике даже снижение давления на 5 мм рт. ст. считается серьезным успехом. Если подобный эффект достигается не таблетками, а питанием — это отличный показатель», — отметил руководитель исследования Ок Чун.

Хотя кимчи содержит немало соли, другие компоненты закуски нейтрализовали ее негативный эффект. Также в капусте обнаружили много клетчатки, витаминов А и С и соединений, которые стимулируют работу мозга за счет воздействия на центры выработки серотонина и дофамина.

Все исследования проводились в Корее, из-за этого пока рано утверждать, что на представителей других стран кимчи окажет аналогичный эффект. В будущем специалисты обещают проверить влияние ферментированных продуктов на разные группы. Пока же можно заменить кимчи привычной квашеной капустой — она не менее полезна.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

И дышать легче: нашлась еще одна причина полюбить бананы
И дышать легче: нашлась еще одна причина полюбить бананы
Правило от шефа — без него специи теряют вкус
Правило от шефа — без него специи теряют вкус
Как почистить авокадо за пару секунд: самый неожиданный способ
Как почистить авокадо за пару секунд: самый неожиданный способ
Как понять, что ваш организм не переносит яйца — 5 подсказок
Как понять, что ваш организм не переносит яйца — 5 подсказок
Чем опасен пропуск утреннего приёма пищи?
Чем опасен пропуск утреннего приёма пищи? 283
Диетолог развенчала миф о запивании пищи водой
Диетолог развенчала миф о запивании пищи водой 368
Всего неделя жирной диеты способна ухудшить память
Всего неделя жирной диеты способна ухудшить память 205
Идеальнее продукта не найти: диетолог рассказал, кому нужно есть сало
Идеальнее продукта не найти: диетолог рассказал, кому нужно есть сало 639

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 19
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
1
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 1 27
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 43
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 2 94
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
1
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 1 51
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 84
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 19
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
1
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 1 27
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 43

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео