У моркови обнаружили новое ценное свойство — в ней не только витамины

Еда и рецепты
Дата публикации: 19.09.2025
BB.LV
У моркови обнаружили новое ценное свойство — в ней не только витамины

Клетчатка из корнеплода работает как пребиотик, установили ученые.

Согласно статье в журнале Microorganisms, морковь поддерживает баланс микрофлоры кишечника и усиливает иммунитет

В эксперименте участвовали 54 человека в возрасте от 18 до 70 лет. Добровольцев разделили на группы: одна ежедневно получала по 500 мг клетчатки из моркови (рамногалактуронан-I, или RG-I), вторая — плацебо.

В течение 4 недель эксперты фиксировали изменения микробиоты, оценивали уровень короткоцепочечных жирных кислот, состояние иммунных клеток и общее самочувствие участников.

Уже через 3 недели у добровольцев из группы, где принимали RG-I, количество полезных кишечных бактерий заметно увеличилось. Микроорганизмы важны тем, что отвечают за нормальное пищеварение, выработку витаминов и защиту от патогенов.

Параллельно улучшилась работа кишечника в целом, нормализовался стул и активизировались дендритные клетки крови, служащие «первой линией защиты» против вирусов и бактерий.

Обычно высокие дозы клетчатки вызывают вздутие и метеоризм, но в случае с морковным RG-I этого не произошло. Морковь давно известна как источник бета-каротина и ряда витаминов, но теперь ее можно рассматривать и как натуральный пребиотик.

#полезно знать
