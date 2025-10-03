Аджика из зеленых помидоров — интересный вариант знаменитого соуса, который готовят во многих кавказских семьях. В отличие от классической аджики из красных томатов и болгарского перца, эта имеет чуть травянистый вкус и насыщенный аромат зелени.

Закуска выходит яркая, острая и густая, но с особой кислинкой от недозрелых плодов. Готовить ее можно впрок — банки отлично хранятся в холодильнике или погребе. Аджика из зеленых помидоров и чеснока идеально подойдет к шашлыку, курице-гриль, запеченной рыбе или картофелю. Попробуйте ее и как намазку на хлеб с сыром — получится пикантная и необычная закуска.

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 3 ПОРЦИИ

Томат (помидор) зеленый 1 кг Перец сладкий зелёный 300 г Перец чили 2 шт. Чеснок 10 зубчик(а) Зелень 25 г Соль 1.5 ст.л. Сахар-песок 1 ст.л. Уксус столовый 9% 50 мл

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Как приготовить аджику из зеленых помидоров? Подготовьте овощи: зеленые помидоры вымойте, обсушите и нарежьте крупными дольками. Перцы освободите от семян и плодоножек. Чеснок очистите. Часть зелени (возьмите кинзу, петрушку и укроп) отложите для украшения при подаче.

Шаг 2

Перекрутите помидоры, сладкий перец, острый чили, чеснок и зелень через мясорубку или измельчите блендером. Масса должна быть однородной, но с небольшой текстурой — не как пюре, а с кусочками.

Шаг 3

Перелейте смесь в кастрюлю с толстым дном. Поставьте на небольшой огонь и доведите до легкого кипения. Убавьте огонь и тушите 30–40 минут, то и дело перемешивая, чтобы масса не пригорела.

Шаг 4

За 10 минут до конца приготовления добавьте соль и сахар. Попробуйте аджику: вкус должен быть сбалансированным — острота, кислинка и легкая сладость. При необходимости подкорректируйте специи.

Шаг 5

Снимите кастрюлю с огня и влейте уксус. Перемешайте. Горячую аджику сразу разложите по стерилизованным банкам. Банки закатайте или закройте плотно завинчивающимися крышками.

Шаг 6

И последнее действие в рецепте аджики из зеленых помидоров: переверните банки вверх дном, укутайте одеялом до полного остывания. Храните в прохладном темном месте или в холодильнике. Вкус аджики становится особенно насыщенным уже через 3–4 дня.

КСТАТИ

Добавьте в острую аджику на зиму из зеленых помидоров яблоки (300 г) — для мягкости и легкой сладости или замените сладкий перец морковью. Кинзу при желании можете исключить вовсе, взяв больше петрушки.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Многие спрашивают: можно ли сделать острую аджику из зеленых помидоров без варки, как из спелых красных? Ответ — нет. Недозрелые томаты содержат соланин, который в сыром виде может быть токсичен. Термообработка (варка) разрушает это вещество, делая закуску безопасной и вкусной.