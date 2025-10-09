Baltijas balss logotype
Диетолог назвала лучшие продукты для профилактики осенней хандры

Еда и рецепты
Дата публикации: 09.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Диетолог назвала лучшие продукты для профилактики осенней хандры

Осенью можно снизить риск сезонной унылости и поднять настроение, обновив рацион. Важно включать продукты, которые поддерживают выработку «гормонов счастья» и нейромедиаторов, необходимых для стабильного эмоционального состояния: серотонина, дофамина и эндорфинов. Об этом рассказала врач-диетолог и нутрициолог Ирина Писарева.

Главный «мотивационный» стабилизатор — серотонин, синтез которого напрямую зависит от питания, так как он образуется из аминокислоты триптофана. Источниками триптофана могут служить куриная грудка, индейка и жирная рыба: лосось, сельдь, скумбрия, пояснила специалист.

«При этом в рыбе имеются и Омега-3 жирные кислоты, которые помогают при депрессивных состояниях. Также триптофан есть в яйцах, особенно в желтке, в орехах и семечках, твердых сортах сыра, твороге и бобовых», — перечислила врач.

Важно дополнить рацион полезными углеводами, которые поступают из цельнозерновых круп. Также необходимы витамины группы B и магний, которые содержатся в зеленых листовых овощах, шпинате, брокколи, цветной капусте, авокадо и темном шоколаде.

В рационе должны присутствовать и ферментированные продукты: кисломолочные изделия, йогурты, квашеная капуста, добавила Писарева. По ее словам, нередко сезонная хандра связана с дефицитом витамина D, однако принимать его без анализа не стоит. При дефиците полезны печень и жирная рыба.

Диетолог также порекомендовала исключить продукты, способные провоцировать «эмоциональные качели» в период смены сезонов. К ним относятся фастфуд, трансжиры, сладости, избыток кофеина и алкоголь, который сам по себе может действовать как депрессант.

#полезно знать
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

