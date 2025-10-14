Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Диетолог назвала несколько полезных блюд из тыквы 0 2259

Еда и рецепты
Дата публикации: 14.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Диетолог назвала несколько полезных блюд из тыквы

Тыква может стать основой множества полезных блюд, в том числе и смузи. Об этом рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

По ее словам, такой напиток поддерживает работу желудочно-кишечного тракта и полезен для печени. Для его приготовления следует отварить 100 г тыквы до мягкости, затем соединить ее с клубникой, 50 г сезонного яблока и кислой ягодой, например черноплодной рябиной или облепихой.

Помимо смузи, можно приготовить и суп-пюре: варим тыкву и батат, пюрируем их в блендере, добавляем креветки, базилик и сливки.

Еще один способ — рагу. Вариант приготовления: тушим бедро индейки с луком и морковью, добавляем столько воды, чтобы она покрывала ингредиенты. Когда мясо будет готово, добавляем нарезанную тыкву, кабачок и батат в равных частях. Тушим под крышкой до готовности, за 5-10 минут до конца приготовления добавляем специи по вкусу.

Читайте нас также:
#кулинарные рецепты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Эти четыре ошибки в питании лишают вас энергии
Изображение к статье: Эти четыре ошибки в питании лишают вас энергии
Стоматолог рассказала, какие продукты сильнее всего окрашивают зубы
Изображение к статье: Стоматолог рассказала, какие продукты сильнее всего окрашивают зубы
Опасен ли острый перец для желудка?
Изображение к статье: Опасен ли острый перец для желудка?
Диетолог назвала безопасное количество кофе в день
Изображение к статье: Диетолог назвала безопасное количество кофе в день
Изображение к статье: Развеян миф о вредном загрязнении морепродуктов
Развеян миф о вредном загрязнении морепродуктов 287
Изображение к статье: Продукты, которые естественным образом снижают давление
Продукты, которые естественным образом снижают давление 376
Изображение к статье: Как правильно хранить гранат в домашних условиях: 6 простых способов
Как правильно хранить гранат в домашних условиях: 6 простых способов 156
Изображение к статье: Как застелить форму фольгой так, чтобы она не порвалась: вот рабочий способ
Как застелить форму фольгой так, чтобы она не порвалась: вот рабочий способ 227

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле
Lifenews
1
Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле 1 74
Изображение к статье: Борцовский характер в деда. Иконка видео
Lifenews
1
Бориса Немцов-младший, проживающий в Эмиратах, в 6 лет завоевал престижный приз 1 43
Изображение к статье: Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии
ЧП и криминал
Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии 58
Изображение к статье: В Румынии осужденный хакер взломал тюремную систему и сократил сроки сокамерникам
ЧП и криминал
В Румынии осужденный хакер взломал тюремную систему и сократил сроки сокамерникам 59
Изображение к статье: Как «болят» психологические травмы: неприятная правда, которую должен знать каждый
Люблю!
Как «болят» психологические травмы: неприятная правда, которую должен знать каждый 88
Изображение к статье: Народ остановит приватизацию? Начался сбор подписей за поправку к Конституции
Политика
Народ остановит приватизацию? Начался сбор подписей за поправку к Конституции 46
Изображение к статье: Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле
Lifenews
1
Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле 1 74
Изображение к статье: Борцовский характер в деда. Иконка видео
Lifenews
1
Бориса Немцов-младший, проживающий в Эмиратах, в 6 лет завоевал престижный приз 1 43
Изображение к статье: Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии
ЧП и криминал
Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии 58

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео