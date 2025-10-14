С алюминиевой фольгой проще запекать овощи, мясо и все остальное. Однако часто полотно рвется, мнется и не ложится ровно по дну формы.

Оказывается, есть простой способ исправить это — им поделились эксперты издания Tasting Table.

Главное правило — «снаружи внутрь»

Чтобы фольга легла идеально, не пытайтесь формировать ее внутри формы или противня. Вместо этого переверните форму вверх дном и аккуратно прижмите к ее внешней стороне лист фольги. Материал примет нужную форму.

После этого просто снимите фольгу и уложите ее внутрь формы — она будет точно повторять контуры дна и бортиков.

Как нельзя использовать фольгу

Профессор Дэрин Детвайлер предупредила, что использование алюминиевой фольги не всегда уместно и банально безопасно. От нее отказываются: