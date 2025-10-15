Злоупотребление кофе может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, сообщила диетолог М. Мухина.

По словам специалиста, взрослому человеку без хронических заболеваний допустимо употреблять не более 400 мг кофеина в день без вреда для организма. Такое количество содержится примерно в 3–4 чашках эспрессо или 2–3 чашках капучино либо американо.

Диетолог подчеркнула, что чрезмерное употребление кофе способно вызывать не бодрость, а, напротив, усталость. Ещё одно негативное последствие — спазм сосудов.

Людям, чувствительным к кофеину, стоит существенно сократить его потребление, чтобы избежать повышенной тревожности, учащённого сердцебиения и других неприятных симптомов.