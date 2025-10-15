Диетолог М. Давлекамова назвала распространённые ошибки в питании, которые приводят к истощению организма.

Первая ошибка — игнорирование завтрака или неправильный выбор продуктов для него.

Если утренний приём пищи состоит из быстрых углеводов, энергетические спады в течение дня неизбежны. Завтрак должен включать белки, сложные углеводы и полезные жиры — такая комбинация обеспечивает стабильный уровень глюкозы в крови и чувство сытости надолго.

Вторая ошибка — употребление недостаточного количества воды. Она необходима для транспортировки питательных веществ и выработки энергии на клеточном уровне. Недостаток жидкости ухудшает когнитивные функции и вызывает утомляемость.

Третья ошибка — дефицит микроэлементов в рационе. Чаще всего речь идёт о нехватке фосфора, магния и железа, что приводит к ощущению слабости. Для восполнения этих веществ полезно включать в рацион функциональные продукты.

Наконец, ещё одна ошибка — отказ от полезных жиров. Они необходимы для нормальной работы мозга. Омега-3, содержащиеся в жирной рыбе, льняных семенах и грецких орехах, поддерживают энергетический обмен, отметила эксперт.