Тыква раскрывает свой вкус по-разному в запеканках, супах, десертах. Но есть блюда, где нужна именно вареная мякоть. Казалось бы, что может быть проще? Однако, чтобы сохранить нежную текстуру и подчеркнуть вкус овоща, важно знать несколько кулинарных хитростей.

Как и многие овощи, тыкву можно есть в сыром виде. Иногда это даже уместно, если по рецепту ее нужно добавить в салат или к какой-то закуске. Но это, скорее, исключение — есть тыкву вприкуску не очень приятно. А вот в супах, детских пюре и других блюдах вареная тыква начинает играть ведущую роль.

Варка не только смягчает жестковатые волокна тыквы, делая ее текстуру мягче и нежнее, но и улучшает вкус овоща. После термической обработки исчезают все травянистые ноты, тыква приобретает деликатный вкусовой оттенок. Усваивается вареная тыква очень хорошо — не зря именно в вареном виде ее предлагают диетологи во многих схемах оздоровительного питания. Детский прикорм без тыквенного пюре из вареной тыквы тоже сложно представить — в овоще много полезных веществ, и мамы включают ее в рацион одной из первых.

Чем полезна вареная тыква

Мякоть вареной тыквы богата витаминами А и Е, группы В, а также калием, магнием, железом и клетчаткой. Регулярное употребление вареной тыквы улучшает зрение, состояние кожи, укрепляет нервную систему. Есть приятная новость и для тех, кто следит за фигурой: в 100 г отварной тыквы содержится всего 25–30 ккал.

Тыква не раздражает стенки желудка, мягкая текстура и нежная клетчатка делают ее незаменимой для детского и диетического питания. Пюре из сладких сортов тыквы малыши будут есть с таким же удовольствием, что и фруктовые.

Как подготовить тыкву к варке

Прежде всего, надо выбрать «правильную» тыкву. Для варки лучше использовать сорта, обладающие сладким вкусом, с яркой оранжевой мякотью, например, мускатную. Тыкву нужно очистить, но не всегда это легко сделать, особенно если речь идет о крупной тыкве с дачи, которая без проблем хранится всю зиму — кожура у такого овоща очень твердая.

Если кожура тонкая, используйте овощечистку. Для чистки тыквы с плотной шкуркой используйте большой нож, лучше поварской, с широким лезвием — маленьким ножом можно легко пораниться. Разрежьте тыкву сначала пополам, а затем на четвертинки. Если кожура очень плотная, нарежьте тыкву дольками и уже с них аккуратно срежьте кожуру. Удалите волокна и семена, нарежьте мякоть и готовьте по рецепту.

Как нарезать тыкву

Форма и размер нарезки зависят от того, для чего вам нужна вареная тыква. Главное — одинаковый размер, чтобы кусочки приготовились одновременно.

Можно нарезать мякоть тыквы кубиками со стороной 2–3 см — этот вариант почти универсальный, подходящий для множества супов, пюре и гарниров.

Крупные дольки подойдут, если планируете готовить тыкву на пару или использовать для салата.

Если собираетесь варить тыкву для детского пюре, то нарежьте ее маленькими кубиками или натрите на терке — она быстрее сварится и сохранит большинство полезных веществ.

Как варить тыкву в кастрюле

Нарежьте очищенную мякоть кубиками. Выложите в кастрюлю и залейте кипятком так, чтобы вода лишь слегка покрывала кусочки. Поставьте на огонь. Доведите до кипения, убавьте нагрев до слабого и готовьте около 15 минут.

Как варить тыкву в мультиварке

В этом приборе можно готовить довольно крупные куски тыквы. Уложите их в чашу, залейте водой или молоком (уровень жидкости должен быть лишь чуть выше верхней границы овощей). Выберите режим «тушение» или «суп». Готовьте 20–25 минут.

Как варить тыкву в пароварке

Готовить тыкву таким образом — значит, сохранить всю пользу овоща. А еще именно после пароварки тыква будет иметь максимально насыщенный вкус. Выложите кубики тыквы на решетку пароварки, включите прибор и готовьте тыкву 25–30 минут.

Как варить тыкву в микроволновке

Этот способ самый простой и самый быстрый. Нарежьте тыкву кубиками, сложите в подходящую для микроволновки емкость с крышкой. Добавьте 2–3 ложки воды. Закройте и варите на максимальной мощности 7–10 минут.

Идеи блюд из вареной тыквы

Крем-суп из тыквы — настоящая классика. Вариаций его приготовления очень много, и блюдо каждый раз можно совершенствовать. Добавляют вареный овощ в каши: рисовую, пшенную или овсяную. Тыква добавит в них красок и сладости.

Кулинары любят пюре из тыквы на гарнир к мясу, рыбе или птице, делают на ее основе соус или добавляют овощ в салаты и закуски. А если соединить тыкву со сливками и различными пряностями, то получится отличный домашний десерт.

Если нужно добавить тыкву в детский рацион, но ребенок сопротивляется, можно удачно «замаскировать» ее в кексах, пирогах, запеканках и сырниках. Вареная тыква сохраняет пользу и благодаря нейтральному вкусу не меняет привычный вкус блюд.

Как улучшить вкус вареной тыквы

Если варите тыкву для соусов, супов или на гарнир, приправляйте ее солью, перцем, чесноком, имбирем, тимьяном, розмарином. А если хотите подать на гарнир, добавьте при варке немного сахара, меда, корицы, ванили или тертой цедры апельсина.

Сколько варить тыкву

В кастрюле тыква после закипания варится 15 минут. В мультиварке при режиме «тушение» или «суп», а также в пароварке — примерно 20–25 минут. Быстрее всего тыква варится в микроволновке — 7–10 минут.

Как определить готовность тыквы

Готовая мякоть тыквы легко протыкается ножом или вилкой. При легком надавливании кусочек без проблем разминается в пюре. Постарайтесь не переварить тыкву, особенно если собираетесь использовать ее для салатов.

Как снять толстую кожуру с тыквы

Если корка на куске тыквы очень твердая, отправьте ее в микроволновку на 2–3 минуты. Кожура слегка размягчится, и удалить ее будет легче.

Почему тыква горчит после варки

Как правило, овощи горчат от дефицита влаги при созревании. Горечь в тыкве может быть полезной. Она говорит о высоком содержании органического вещества кукурбитацина, который обладает антимикробными, противоопухолевыми и противовоспалительными свойствами. Как правило, при температурной обработке часть горечи уходит.

Но если тыква очень горчит, лучше ее не варить, а запекать, присыпав тертым чесноком и ароматными травами. Также можно испечь из такой тыквы оладьи — остальные ингредиенты нейтрализуют неприятный привкус.