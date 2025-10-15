Готовили когда-нибудь жареный батат? Если нет, то попробуйте сделать это хотя бы в качестве кулинарного эксперимента. К тому же батат очень полезен!

Оранжевый цвет плода однозначно говорит о большом количестве каротиноидов, среди которых особенно много лютеина. Который, по мнению современных ученых, может не только предотвращать нарушения зрения, но и лечить их.

Каков этот корнеплод на вкус? Сладковатый, одновременно напоминающий тыкву и морковь. А вот текстура мякоти батата практически такая же, как у картофеля, только в ней нет крахмала. Попробуйте приготовить жареный батат по нашему рецепту и, возможно, он станет частью вашего семейного меню.

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4 ПОРЦИИ

Картофель сладкий (батат) 1 кг Масло растительное рафинированное 4 ст.л. Паприка копченая молотая 1 ч.л. Чеснок сушеный 1 ч.л. Куркума 1 ч.л. Петрушка 2 веточка(и) Соль по вкусу Перец чёрный молотый по вкусу

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Подготовьте батат. Его можно и не очищать от кожуры (так полезнее!), только тщательно вымыть щеткой. Но если этот вариант вас не устраивает, пойдите традиционным путем.

Шаг 2

Далее батат следует нарезать. Каждый клубень разрежьте сначала вдоль пополам, а затем — крупными ломтиками. Хоть батат и тверже картофеля, но если вы сделаете их слишком тонкими, при жарке они будут разваливаться.

Шаг 3

Смешайте паприку, чеснок и куркуму. Обваляйте батат в получившейся ароматной смеси. Поставьте на средний огонь сковороду диаметром 26–28 см. Влейте масло, сильно нагрейте.

Шаг 4

Положите в сковороду с маслом нарезанный батат. Жарьте часто перемешивая, примерно 20 минут. Ломтики должны хорошо подрумяниться. Посолите и поперчите батат.

Шаг 5

Оборвите со стеблей петрушки тонкие веточки с листочками. Мелко порубите. Разложите жареный батат по порционным тарелкам. Посыпьте рубленой зеленью. Подайте на стол.

КСТАТИ

Батат, приготовленный на сковороде, можно подавать на стол как самостоятельное блюдо, дополнив натуральным йогуртом, так и в качестве гарнира к мясу или птице, жареным или запеченным.