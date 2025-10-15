Доктор и телеведущий Александр Мясников назвал продукт, который, по его словам, может стать тайным оружием против гастрита.

По словам врача, острый перец, вопреки распространённому мнению, не разъедает слизистую оболочку желудка и не провоцирует воспаление. Напротив, он способствует укреплению защитных функций желудка.

Поэтому, отметил Мясников, острый перец можно и даже полезно использовать для борьбы с гастритом.

Ранее доктор Мясников напомнил, что важно контролировать не только количество и время приёма пищи, но и обстановку, в которой человек ест. Он подчеркнул, что процесс пищеварения во многом зависит от эмоционального состояния: комфорт и приятная компания способствуют лучшему усвоению пищи.

Врач посоветовал есть либо в одиночестве, либо в хорошей компании, использовать красивую посуду и получать искреннее удовольствие от трапезы.