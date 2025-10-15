Некоторые напитки и приправы способны изменять цвет зубной эмали, заявила стоматолог И. Назилина.

По словам специалиста, стоит опасаться блюд, содержащих красящие вещества. Для эмали вредны чай, кофе, кола, карри, куркума, свёкла и черника.

Наиболее выраженное окрашивание вызывают красные вина — из-за содержащихся в них танинов.

Эксперт также назвала продукты, которые помогают нейтрализовать действие красящих веществ. Например, можно выпить чай или воду с лимоном. Естественными отбеливателями считаются зелень, клубника, сельдерей и печёная тыква.

Кроме того, врач перечислила продукты, наносящие вред зубам. К ним относятся картофель и сладости, создающие благоприятную среду для кариесогенных бактерий.

Негативно влияют на эмаль и соленья, а также консервированные изделия, приготовленные с добавлением уксуса. После употребления таких блюд рекомендуется прополоскать рот или почистить зубы, подытожила медик.