Диетолог назвала несколько полезных блюд из тыквы 0 2493

Еда и рецепты
Дата публикации: 16.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Диетолог назвала несколько полезных блюд из тыквы

Тыква может стать основой множества полезных блюд, в том числе и смузи. Об этом рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

По ее словам, такой напиток поддерживает работу желудочно-кишечного тракта и полезен для печени. Для его приготовления следует отварить 100 г тыквы до мягкости, затем соединить ее с клубникой, 50 г сезонного яблока и кислой ягодой, например черноплодной рябиной или облепихой.

Помимо смузи, можно приготовить и суп-пюре: варим тыкву и батат, пюрируем их в блендере, добавляем креветки, базилик и сливки.

Еще один способ — рагу. Вариант приготовления: тушим бедро индейки с луком и морковью, добавляем столько воды, чтобы она покрывала ингредиенты. Когда мясо будет готово, добавляем нарезанную тыкву, кабачок и батат в равных частях. Тушим под крышкой до готовности, за 5-10 минут до конца приготовления добавляем специи по вкусу.

#кулинарные рецепты
