Орехи «живут» долго, но не вечно. Иногда у них появляются прогорклый вкус или неприятный аромат — ошибка кроется в нарушении условий хранения.

Эксперт портала Martha Stewart рассказал, в каком месте орехи будут лежать не месяцами, а годами.

Орехи — в холодильник

По словам шеф-повара и преподавателя кулинарного мастерства Ричарда ЛаМариты, комнатная температура орехам совершенно не подходит. При длительном хранении в тепле жиры в их составе окисляются. В таких условиях продукт не портится лишь 1–2 месяца.

Сохранить орехи на 4–6 месяцев получится, если переложить их в холодильник. В холоде разрушение полезных жиров замедляется. То же самое происходит в морозильной камере. Замороженные орехи хранятся от 1 года и дольше.

В чем хранить орехи

Оставлять орехи в магазинных пакетах шеф-повар не рекомендовал. Заводская упаковка пропускает воздух и запахи. Он предложил пересыпать орехи в стеклянные банки или контейнеры с плотно закрывающейся крышкой.

Если покупаете орехи оптом, держите основную часть в морозилке, а по мере необходимости перекладывайте небольшими порциями в холодильник. Какие орехи хранятся дольше

Не все орехи одинаково имеют одинаковые сроки хранения. Дольше других сохраняют свежесть:

миндаль; фисташки; грецкие орехи.

«Если вы случайно съедите испорченные орехи, здоровье не пострадает, но это крайне неприятно», — заключил ЛаМарита.