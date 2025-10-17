Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Простые продукты, которые поддерживают здоровье глаз 0 356

Еда и рецепты
Дата публикации: 17.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Простые продукты, которые поддерживают здоровье глаз

Питание оказывает значительное влияние на здоровье глаз, заявил биотехнолог Д. Куликов.

Меню, богатое витаминами, минералами и антиоксидантами, снижает риск возникновения заболеваний органов зрения и замедляет возрастные изменения, отметил специалист.

Особенно важны продукты, содержащие витамины А, С, Е, омега-3 жирные кислоты, селен и цинк. Несомненную пользу приносят тыква, морковь, рыба, сладкий перец, яйца, листовые овощи и ягоды.

Кроме того, в рацион следует добавить орехи, семечки, цельнозерновые продукты и цитрусовые — они укрепляют стенки капилляров и защищают ткани от окислительного стресса, сообщает RT.

По словам эксперта, не существует продуктов, способных вернуть утраченное зрение, однако регулярное употребление перечисленных ингредиентов помогает поддерживать здоровье глаз и предотвращать развитие многих заболеваний.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Как приготовить правильный и полезный гранатовый чай
Изображение к статье: Как приготовить правильный и полезный гранатовый чай
Биолог рассказала, в каких случаях борщ может быть опасен
Изображение к статье: Биолог рассказала, в каких случаях борщ может быть опасен
Как есть мед, чтобы он приносил максимальную пользу
Изображение к статье: Как есть мед, чтобы он приносил максимальную пользу
Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо
Изображение к статье: Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо
Изображение к статье: Ученые объяснили, когда овощи и фрукты приносят пользу
Ученые объяснили, когда овощи и фрукты приносят пользу 162
Изображение к статье: Говядина становится жесткой? Как этого избежать
Говядина становится жесткой? Как этого избежать 182
Изображение к статье: Тыквенный суп с креветками и кокосовым молоком: главное лакомство осени
Тыквенный суп с креветками и кокосовым молоком: главное лакомство осени 155
Изображение к статье: Диетолог назвала 3 худших супа, о которых лучше забыть
Диетолог назвала 3 худших супа, о которых лучше забыть 1 26160

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше
Дом и сад
Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше 5
Изображение к статье: Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо
Наша Латвия
Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо 63
Изображение к статье: Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью
В мире животных
Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью 5
Изображение к статье: Как солнечные панели превращают свет в электричество
Дом и сад
Как солнечные панели превращают свет в электричество 26
Изображение к статье: Эта веселая семейка создавала горячие новости. Иконка видео
Lifenews
Спустя три года после развода Ким Кардашьян открыла страшную тайну Канье Уэста 77
Изображение к статье: Как приготовить правильный и полезный гранатовый чай
Еда и рецепты
Как приготовить правильный и полезный гранатовый чай 34
Изображение к статье: Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше
Дом и сад
Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше 5
Изображение к статье: Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо
Наша Латвия
Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо 63
Изображение к статье: Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью
В мире животных
Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью 5

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео