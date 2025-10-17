Меню, богатое витаминами, минералами и антиоксидантами, снижает риск возникновения заболеваний органов зрения и замедляет возрастные изменения, отметил специалист.

Особенно важны продукты, содержащие витамины А, С, Е, омега-3 жирные кислоты, селен и цинк. Несомненную пользу приносят тыква, морковь, рыба, сладкий перец, яйца, листовые овощи и ягоды.

Кроме того, в рацион следует добавить орехи, семечки, цельнозерновые продукты и цитрусовые — они укрепляют стенки капилляров и защищают ткани от окислительного стресса, сообщает RT.

По словам эксперта, не существует продуктов, способных вернуть утраченное зрение, однако регулярное употребление перечисленных ингредиентов помогает поддерживать здоровье глаз и предотвращать развитие многих заболеваний.