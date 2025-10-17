Когда наскучили родные щи-борщи, а душа требует чего-то экзотического, приготовьте тыквенный суп с креветками и кокосовым молоком по нашему рецепту.

Такое блюдо особенно понравится всем любителям азиатской кухни: вкус его очень пряный, пикантный, насыщенный. И вообще, если вы до сих пор не знали, что тыква превосходно сочетается с креветками, самое время убедиться в этом!

Тем более что готовится блюдо довольно просто и не слишком долго. А еще тыквенный суп с креветками и кокосовым молоком обладает превосходными согревающими свойствами, поэтому идеально подходит для обеда в холодное время года.

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 6 ПОРЦИЙ

Тыква 700 г Имбирь 30 г Лук репчатый 2 шт. Чеснок 3 зубчик(а) Креветки Королевские 16 шт. Вода 600 мл Молоко кокосовое 400 г Масло оливковое Карри 0.5 ч.л. Перец чёрный молотый Соль Кинза

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Очистите тыкву для супа и нарежьте средними кусками. Положите на застеленный пергаментом противень, посолите, поперчите, сбрызните оливковым маслом и запеките в разогретой до 200°С духовке до мягкости, 20–25 мин.

Шаг 2

Очистите и мелко порубите свежий корень имбиря и зубчики чеснока. Отложите в маленькую мисочку примерно 1 ч. л. этой смеси и оставьте до использования.

Шаг 3

Порежьте лук кубиками. В большой кастрюле для супа с толстым дном нагрейте оливковое масло, положите лук, обжаривайте до мягкости, 5 мин. Добавьте основную массу имбиря с чесноком и обжаривайте 2 мин.

Шаг 4

Всыпьте порошок карри, перемешайте, через 30 сек. влейте воду. Доведите до кипения суп на сильном огне, затем положите запеченную тыкву, варите 7–10 мин.

Шаг 5

Одновременно в сковороде нагрейте немного масла, положите креветки и отложенный имбирь с чесноком, посолите и поперчите, обжарьте с двух сторон до готовности, 3 мин.

Шаг 6

Взбейте тыквенный суп блендером, влейте кокосовое молоко, посолите и поперчите, прогрейте до кипения. Разлейте суп по тарелкам, в каждую выложите креветки и листья кинзы, подавайте немедленно.