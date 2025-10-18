Нужен гарнир, но все надоело, а изысканных ингредиентов на кухне не нашлось? Марта Стюарт, кулинарный эксперт и телеведущая, посоветовала на такой случай запастись луком.
Из тушеного белого лука получится наиболее универсальный гарнир к мясу, птице или рыбе. Готовится он быстро и, как говорит рецепт, которым поделилось издание EatingWell, всего из 3 ингредиентов.
Как приготовить гарнир из одного лука
Для блюда понадобятся 1,5 кг мелкого белого лука, кусок сливочного масла по вкусу (примерно ⅓ пачки), соль и перец. Для аромата и цвета Марта Стюарт советует добавить немного свежей петрушки.
Процесс прост так же, как список ингредиентов:
Лук быстро отваривают в подсоленной воде, очищают
Делают надрез у корня луковицы, чтобы она равномерно пропеклась.
Смазывают маслом, посыпают специями и запекают при 175 °C около 30 минут, а затем еще 10 до румяной корочки.
Чем полезен лук
Белый лук богат пребиотиками, которые поддерживают здоровую микрофлору кишечника, поэтому такой легкий гарнир будет актуален в сезон плотных застолий.
Стоит отметить, что при запекании лук сохраняет больше пользы, чем при жарке.
