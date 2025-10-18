Пока большинство людей по привычке варит овсянку или жарит яйца, британский диетолог Эмили Инглиш предлагает начать утро с десерта.

Издание Get Surrey со ссылкой на социальные сети врача поделилось рецептом ягодного пудинга с антиоксидантами и клетчаткой.

По словам Эмили, рецепт не только прост, но и полностью соответствует принципам сбалансированного питания: сочетает белок, медленные углеводы и полезные жиры.

Как приготовить десерт на завтрак

В небольшой форме для запекания нужно смешать 400 г замороженных ягод (малина, черника, клубника или любые другие по вкусу), 2 ч. л. меда и семена чиа.

В отдельной миске соединяются 2 яичных белка, 1 ст. л. ореховой пасты, 70 г овсяных хлопьев, немного сахара, корицы и щепотка соли. Смесь выкладывают поверх ягод.

Десерт запекают 30–40 минут при 180 °C, пока корочка не станет золотистой. Подают блюдо теплым с порцией высокобелкового йогурта. Если приготовить несколько порций заранее, можно хранить их в холодильнике до трех дней и быстро разогревать перед завтраком.

Чем полезен «антиоксидантный пудинг

Благодаря ягодам блюдо насыщается антиоксидантами, которые защищают клетки от повреждений и снижают риск хронических заболеваний. Овсянка и семена чиа, в свою очередь, гарантируют долгое чувство сытости и улучшают работу ЖКТ.