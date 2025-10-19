Время употребления яблок не играет большой роли: эти фрукты принесут пользу и утром, и днем, и вечером.

В утренние часы клетчатка в составе яблока «простимулирует» кишечник и поспособствует его эффективному опорожнению.

В качестве дневного перекуса фрукт поможет поддержать стабильный уровень сахара в крови (яблоки относятся к категории медленных сахаров, то есть глюкоза из них высвобождается постепенно, не вызывая резких скачков уровня инсулина) и избежать тяги к вредной пище.

Ночью организм активно борется с окислительным стрессом, поэтому порция антиоксидантов в яблоке, съеденном незадолго до сна, внесет свою лепту в этот процесс.