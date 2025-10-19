Baltijas balss logotype
Сколько яиц можно съедать в день? 0 360

Еда и рецепты
Дата публикации: 19.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Сколько яиц можно съедать в день?

В каком количестве продукт можно употреблять, чтобы не бояться набора веса, роста холестерина и других последствий?

По словам кардиолога и диетолога Филиппа Кузьменко, количество яиц на день определяется конечной целью их употребления.

Есть универсальная норма: врачи говорят, что допустимо съедать 1–2 яйца в день. Но на самом деле все индивидуально. Важно помнить о калорийности продукта и ориентироваться на потребности своего организма. Например, спортсменам, которым требуется больше белка для роста мышечной массы, полезно употреблять белковый омлет без жирных желтков. В целом людям, ведущим активный образ жизни и регулярно посещающим спортзал, разрешается съедать чуть больше яиц — но только белков, без желтков. Эта же рекомендация актуальна для худеющих.

«Яйца человека не убьют. Запрета на употребления яиц не существует», — заявил Кузьменко.

Что касается холестерина в яйцах, то его бояться не стоит. Если проблемы с уровнем холестерина в крови уже диагностированы, то потребуется консультация врача. В остальном нужно только следить за базовыми показателями вроде внешнего вида и самочувствия.


#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
