Приготовить идеальное яйцо-пашот можно всего за минуту. Кастрюля даже не понадобится.

Французский шеф-повар Жоэль Миель поделился в своем блоге Recipe30 лайфхаком, который сэкономит время при приготовлении яиц-пашот.

У многих с этим блюдом возникают сложности. Кто-то испытывает метод с ложкой, кто-то опускает яйца в кипящую воду, завернув их в полиэтиленовый пакет, а результата нет и нет.

Профессионал предлагает взять яйцо и чашку. Также понадобится микроволновка.

Налейте в чашку ½ стакана воды комнатной температуры. Добавьте щепотку соли и аккуратно разбейте яйцо. Поставьте в микроволновку на 45–60 секунд (в зависимости от мощности). Достаньте яйцо ложкой и обсушите на бумажном полотенце.

Перегревать яйца нельзя, иначе они взорвутся от давления пара. Для надежности проверяйте готовность через 45 секунд, а затем добавляйте по 5–10 секунд по необходимости.

Микроволны нагревают воду, воссоздавая эффект варки. Белок становится плотным, а желток остается жидким, как и нужно.