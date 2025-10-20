Baltijas balss logotype
60 секунд — и яйцо-пашот готово: способ от шефа без кастрюли и уксуса 0 411

Еда и рецепты
Дата публикации: 20.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: 60 секунд — и яйцо-пашот готово: способ от шефа без кастрюли и уксуса

Приготовить идеальное яйцо-пашот можно всего за минуту. Кастрюля даже не понадобится.

Французский шеф-повар Жоэль Миель поделился в своем блоге Recipe30 лайфхаком, который сэкономит время при приготовлении яиц-пашот.

У многих с этим блюдом возникают сложности. Кто-то испытывает метод с ложкой, кто-то опускает яйца в кипящую воду, завернув их в полиэтиленовый пакет, а результата нет и нет.

Профессионал предлагает взять яйцо и чашку. Также понадобится микроволновка.

Налейте в чашку ½ стакана воды комнатной температуры.
Добавьте щепотку соли и аккуратно разбейте яйцо.
Поставьте в микроволновку на 45–60 секунд (в зависимости от мощности).
Достаньте яйцо ложкой и обсушите на бумажном полотенце.

Перегревать яйца нельзя, иначе они взорвутся от давления пара. Для надежности проверяйте готовность через 45 секунд, а затем добавляйте по 5–10 секунд по необходимости.

Микроволны нагревают воду, воссоздавая эффект варки. Белок становится плотным, а желток остается жидким, как и нужно.

#кулинарные рецепты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
