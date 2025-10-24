Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Можно ли есть проросший лук? 0 229

Еда и рецепты
Дата публикации: 24.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Можно ли есть проросший лук?

Лук, из верхушки которого пробился зеленый росток, ставит кулинаров перед выбором: выбросить или все-таки использовать?

Как объяснили порталу Simply Recipes шеф-повара и эксперты Института кулинарного образования (США), проросший лук в целом безопасен, но имеет свои нюансы.

Почему лук прорастает

При высокой влажности, отсутствии постоянно циркулирующего воздуха или под прямыми солнечными лучами лук, как правило, сразу прорастает. Он считывает сложившиеся условия, как наступление весны. То же самое происходит, если надолго оставить овощ в холодильнике.

Можно ли есть проросший лук

Лук с ростком никак не вредит организму и по составу не меняется, но на вкус он становится горьковатым, так как сахар в луковице преобразуется в энергию для роста, объясняют эксперты. Такой лук лучше использовать в термически обработанных блюдах — тушеных, жареных и запеченных, где горечь «подавляется».

Свежие ростки тоже можно срезать и использовать вместо перьев зеленого лука.

Но в некоторых случаях проросший лук ждет только один исход — мусорное ведро. Выбросить продукт стоит, если он:

стал мягким или сухим;
покрылся темными пятнами;
покрылся налетом.
Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Как выбрать и хранить свеклу, чтобы винегрет получился нежным, а борщ насыщенным
Изображение к статье: Как выбрать и хранить свеклу, чтобы винегрет получился нежным, а борщ насыщенным
Назван простой фрукт, снижающий уровень холестерина
Изображение к статье: Назван простой фрукт, снижающий уровень холестерина
Отказ от сладкого перед сном поможет улучшить его качество
Изображение к статье: Отказ от сладкого перед сном поможет улучшить его качество
Шеф-повар назвал самую недооценённую кашу и объяснил, почему она полезнее остальных
Изображение к статье: Шеф-повар назвал самую недооценённую кашу и объяснил, почему она полезнее остальных
Изображение к статье: Назван простой способ получить суточную норму селена без добавок
Назван простой способ получить суточную норму селена без добавок 380
Изображение к статье: Почему осенью тянет на жирное и сладкое и как помочь своему организму
Почему осенью тянет на жирное и сладкое и как помочь своему организму 107
Изображение к статье: Учёный раскрыл неожиданный простой способ снизить вред хлеба
Учёный раскрыл неожиданный простой способ снизить вред хлеба 531
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 1253

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие
В мире животных
«Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие 13
Изображение к статье: Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram
Техно
Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram 21
Изображение к статье: Овечкин практически побил еще один рекорд Гретцки
Спорт
Овечкин практически побил еще один рекорд Гретцки 65
Изображение к статье: Роналду назвал режим сна главным секретом своего спортивного долголетия
Спорт
Роналду назвал режим сна главным секретом своего спортивного долголетия 39
Изображение к статье: США вводят санкции против президента Колумбии
В мире
США вводят санкции против президента Колумбии 35
Изображение к статье: Почему стоит есть больше черники и капусты: суперсила фиолетовых продуктов
Люблю!
Почему стоит есть больше черники и капусты: суперсила фиолетовых продуктов 72
Изображение к статье: «Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие
В мире животных
«Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие 13
Изображение к статье: Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram
Техно
Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram 21
Изображение к статье: Овечкин практически побил еще один рекорд Гретцки
Спорт
Овечкин практически побил еще один рекорд Гретцки 65

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео