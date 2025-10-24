Лук, из верхушки которого пробился зеленый росток, ставит кулинаров перед выбором: выбросить или все-таки использовать?

Как объяснили порталу Simply Recipes шеф-повара и эксперты Института кулинарного образования (США), проросший лук в целом безопасен, но имеет свои нюансы.

Почему лук прорастает

При высокой влажности, отсутствии постоянно циркулирующего воздуха или под прямыми солнечными лучами лук, как правило, сразу прорастает. Он считывает сложившиеся условия, как наступление весны. То же самое происходит, если надолго оставить овощ в холодильнике.

Можно ли есть проросший лук

Лук с ростком никак не вредит организму и по составу не меняется, но на вкус он становится горьковатым, так как сахар в луковице преобразуется в энергию для роста, объясняют эксперты. Такой лук лучше использовать в термически обработанных блюдах — тушеных, жареных и запеченных, где горечь «подавляется».

Свежие ростки тоже можно срезать и использовать вместо перьев зеленого лука.

Но в некоторых случаях проросший лук ждет только один исход — мусорное ведро. Выбросить продукт стоит, если он: