Какой чай полезнее — черный или зеленый? 0 205

Еда и рецепты
Дата публикации: 31.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Какой чай полезнее — черный или зеленый?

Терапевт А. Агаева сравнила пользу черного и зеленого чая.

По словам врача, оба вида чая одинаково полезны. Исследования показывают, что регулярное употребление этого напитка снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и когнитивных нарушений. Это объясняется содержанием веществ с антиоксидантным действием, которые улучшают эластичность сосудов.

Здоровому взрослому человеку можно пить 3–4 чашки чая в день. Однако при гипертонии, повышенной тревожности или нарушениях сна количество чашек стоит сократить до 2–3 и употреблять напиток преимущественно до обеда, уточнила врач. Во время беременности и лактации рекомендуется ограничиться 2–3 чашками в сутки, добавила специалист.

Кроме того, Агаева развеяла популярный миф о запрете повторного заваривания чайного пакетика. По ее словам, это допустимо, хотя вкус и польза при этом заметно снижаются.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

