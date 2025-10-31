По словам врача, оба вида чая одинаково полезны. Исследования показывают, что регулярное употребление этого напитка снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и когнитивных нарушений. Это объясняется содержанием веществ с антиоксидантным действием, которые улучшают эластичность сосудов.

Здоровому взрослому человеку можно пить 3–4 чашки чая в день. Однако при гипертонии, повышенной тревожности или нарушениях сна количество чашек стоит сократить до 2–3 и употреблять напиток преимущественно до обеда, уточнила врач. Во время беременности и лактации рекомендуется ограничиться 2–3 чашками в сутки, добавила специалист.

Кроме того, Агаева развеяла популярный миф о запрете повторного заваривания чайного пакетика. По ее словам, это допустимо, хотя вкус и польза при этом заметно снижаются.