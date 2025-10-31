Осенью и зимой многие замечают упадок сил, бледность и головокружение — признаки, которые часто указывают на дефицит железа.

Но не всегда достаточно просто добавить в рацион мясо, печень и гранаты, ведь важно еще и понимать, как помочь организму усвоить железо из пищи в полном объеме.

Диетолог-эндокринолог Дарья Диброва рассказала, какие продукты можно сочетать между собой при попытке поднять гемоглобин, а какие — ни в коем случае.

Гемовое и негемовое железо — в чем разница

Железо бывает двух видов. Гемовое содержится в продуктах животного происхождения и усваивается лучше. Его источниками служат красное мясо (говядина, баранина, телятина, свинина), печень, сердечки, морепродукты и яйца.

Негемовое железо получают из растительных продуктов: чечевицы, фасоли, нута, гречки, киноа, брокколи и шпината. Оно менее доступно для организма, но восполняет дефицит при регулярном употреблении.

Как заверила врач, любое — и гемовое, и негемовое — железо будет эффективнее усваиваться, если сочетать его с продуктами, богатыми витамином С. Именно поэтому к блюдам с мясом, бобовыми, зеленью и яйцами советуют добавлять:

лимон или лимонный сок; болгарский перец; зеленые овощи; киви.

Что мешает усвоению железа?

Мешают железу, по словам Дарьи Дибровой, кофеин и танины из напитков вроде кофе, чая, какао и «газировок». Пить их следует хотя бы за 45 минут до или спустя 45 минут после еды.

Однако, прежде чем вносить изменения в рацион, специалист посоветовала сдать анализы, установить причину железодефицита с врачом и согласовать тактику лечения.

«Важно устранить причину анемии — без этого восполнение уровня железа будет равносильно вычерпыванию воды из дырявой лодки», — заключила Диброва.