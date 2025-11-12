Наиболее чувствительными к изменениям погоды являются гипертоники и гипотоники. Рассмотрим, какие продукты помогут им поддерживать хорошее самочувствие.

Наш специалист – нутрициолог и клинический психолог-диетолог Анна ИВАШКЕВИЧ.

При низком давлении

Пряности – верные союзники гипотоников. Куркума, корица, гвоздика и кардамон активизируют работу желез внутренней секреции и сужают сосуды, что способствует повышению давления. Аналогичным эффектом обладают горчица, хрен и имбирь.

Молоко с куркумой

0,5 ч. ложки молотой куркумы, 0,5 ч. ложки мёда, щепотка кайенского перца, очищенный и натёртый корень имбиря длиной 2,5 см, 240 мл молока.

Смешайте куркуму, перец, имбирь и мёд в небольшом чайнике, залейте тёплым молоком и оставьте настаиваться всего на несколько минут. Процедите и наслаждайтесь напитком! Если вкус окажется слишком острым, добавьте немного больше мёда и совсем чуть-чуть сливочного масла.

Треска с хреном

2 куска филе трески, 600 г картофеля, соль, 3 ст. ложки столового хрена, 2 ст. ложки лимонного сока, 25 мл оливкового масла, зелёный лук, зелёная спаржа, 2 ст. ложки укропа.

Отварите картофель в подсоленной воде до готовности. Пока он варится, приготовьте соус: в небольшой миске смешайте майонез, хрен и 1 ст. ложку лимонного сока. На большой сковороде разогрейте 2 ст. ложки масла. Затем выложите картофель на сковороду и добавьте немного перца. Обжаривайте до появления тонкой хрустящей корочки и лёгкого золотистого цвета. После этого добавьте лук и спаржу, помешивайте, пока овощи не станут мягкими. Гарнир готов.

Треску можно готовить одновременно или после гарнира, как вам удобнее. Нагрейте оставшееся масло на сковороде. Огонь должен быть средним, не перегревайте треску. Посыпьте филе оставшейся солью и перцем. Выложите рыбу на масло и готовьте по 2–3 минуты с каждой стороны, пока мясо не станет однородно белым (матовым). Перед подачей полейте треску лимонным соком, посыпьте укропом и добавьте соус.

При высоком давлении

Обратите внимание на свёклу и морскую капусту. Свёкла положительно влияет на сосуды и помогает бороться с лишним весом, что также благоприятно скажется на показаниях тонометра – в долгосрочной перспективе.

Запечённая свёкла в сметане

2 свёклы, 100 г сметаны, 1 яйцо, соль, 30 г сливочного масла, зелень, 50 г брынзы.

Отварите свёклу до полуготовности в мундире, очистите и нарежьте кружками. Выложите ломтики свёклы слоями в форму для запекания, смазывая смесью сметаны, яиц и зелени. Запекайте в духовке. Когда свёкла станет мягкой, посыпьте брынзой и смажьте сливочным маслом.

Салат из морской капусты

400 г кальмаров, 400 г морской капусты, 1 огурец, растительное масло, соль.

Тушки кальмаров вымойте и снимите внешнюю плёнку. Отварите кальмары в подсоленной воде в течение 3–4 минут, затем выньте и дайте остыть.

Огурец вымойте и нарежьте соломкой.

Кальмары также нарежьте. В миске смешайте морскую капусту, кальмары и огурец. Тщательно перемешайте, приправьте солью, перцем и растительным маслом.