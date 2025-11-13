Луковая шелуха может быть использована не только для окраски яиц на Пасху, но и для приготовления полезных настоев! Ранее с их помощью лечили корь и тиф, а как можно использовать их в наши дни?

Что собой представляет чай из луковой шелухи

Репчатый лук или шалот — это, безусловно, тот продукт, который имеется на кухне практически у каждой хозяйки. Он является основным ингредиентом для множества блюд. Однако, мы часто забываем о том, что луковая мякоть обладает множеством полезных свойств: она содержит витамины, минералы и фитонциды, которые улучшают состояние сосудов и костной ткани, способствуют снижению артериального давления и уровня холестерина в крови, а также в целом благоприятно влияют на здоровье. В то же время, оболочка лука, его «рубашка», обычно оказывается в мусорном ведре, за исключением тех случаев, когда ее собирают для покраски яиц в яркие цвета на Пасху.

Тем не менее, если залить луковую шелуху водой и дать ей настояться, в настой перейдут полезные вещества, способные помочь при различных заболеваниях. Чай из «рубашки» лука обладает противовоспалительным и обезболивающим эффектами, стимулирует кровообращение и пищеварение, а также имеет антигистаминные и желчегонные свойства, помогает избавиться от отеков, защищает от вирусов и придаёт дополнительную энергию.

Не спешите выбрасывать луковую шелуху — она вам еще пригодится!

Польза чая из луковой шелухи

Яркий цвет овощей и фруктов обусловлен наличием флавоноидов — растительных пигментов, которые по своей структуре и составу напоминают гормоны и активно участвуют в различных процессах в нашем организме. В луковой шелухе содержится флавоноид кверцетин — один из самых мощных антиоксидантов, который помогает сохранить здоровье и молодость клеток, а также борется с раковыми заболеваниями. Кверцетин особенно полезен для аллергиков, так как он облегчает симптомы аллергии, обладает противовоспалительными свойствами и поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы. Он предотвращает образование атеросклеротических бляшек, что снижает риск тромбоза и инсульта. Чем ярче лук, тем больше в нем кверцетина.

Еще одним важным биофлавоноидом, содержащимся в оранжевой шелухе репчатого лука, является каротин — провитамин А. Он также помогает снизить уровень холестерина в крови, полезен для сосудов, а также необходим для поддержания зрения, защиты от вирусных инфекций и борьбы с воспалениями.

Кроме этих двух мощных веществ, луковая шелуха содержит органические кислоты, витамины группы В, железо, йод, фосфор и цинк.

Рецепт приготовления чая из луковой шелухи

Шелуха лука представляет собой измененные листья, которых, в зависимости от сорта, обычно насчитывается от 4 до 7 слоев. Для приготовления целебного чая выбирайте чистые, свежие и неповрежденные луковицы — чем моложе, тем лучше. Заготавливать шелуху заранее не рекомендуется, лучше снимать ее непосредственно перед завариванием. Перед использованием шелуху необходимо тщательно промыть под проточной водой.

Существует множество способов заваривания луковой шелухи: для получения легкого настоя можно залить ее водой температурой 60 градусов и дать настояться около 15 минут, пока напиток не приобретет темно-желтый цвет. Также можно приготовить более насыщенные отвары, проваривая шелуху в кипятке в течение нескольких минут.

Если вам не нравится луковый вкус, можно сделать более сложный чай. Возьмите шелуху от двух луковиц, промойте ее и положите в чайник. Добавьте пакетик зеленого чая и чайную ложку рассыпного чая, залейте стаканом горячей воды и дайте настояться 10 минут. В завершение добавьте мед, лимонный сок и мяту — разбавляйте напиток водой по вкусу.