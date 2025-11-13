Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ученые разработали формулу, как правильно наслаждаться мороженым для достижения идеального вкуса 0 204

Еда и рецепты
Дата публикации: 13.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ученые разработали формулу, как правильно наслаждаться мороженым для достижения идеального вкуса

Формула для идеального наслаждения мороженым — это идея, пришедшая в голову лишь британским ученым! Тем не менее, это открытие сделано всерьез, и формула выглядит так (i@ — 14°C + ½S + UDS + 12s) x 2 = MF*. Что же она означает?

 

Британский ученый и специалист в области питания Сара Кемп серьезно занялась вопросом, как правильно есть мороженое, чтобы получить максимальное удовольствие. Доктор Кемп даже вывела точную формулу для оптимального поедания мороженого — (i@ — 14°C + ½S + UDS + 12s) x 2 = MF*. Это математическое выражение представляет собой научное описание правильной последовательности действий, позволяющей полностью раскрыть вкус мороженого, активируя все вкусовые рецепторы человека.

На простом языке эту последовательность можно объяснить так:

1. Достаньте мороженое из морозильника, уберите упаковку и дайте ему нагреться до температуры 14 °C. Оно должно стать немного мягким, что займет около 15 минут.

2. Возьмите две чайные ложки. Одной вы будете отмерять порции — по пол-ложки мороженого, а другой — есть. Ложку, которой будете есть, держите вверх дном.

3. Положите мороженое на кончик языка, чтобы ощутить первые нотки вкуса.

4. Медленно поворачивайте ложку во рту, чтобы насладиться не только вкусом, но и текстурой.

5. Сделайте глубокий вдох через рот, чтобы активировать верхние рецепторы и ощутить оттенки вкуса, которые обычно остаются незамеченными.

6. Держите мороженое во рту в течение 12 секунд перед тем, как проглотить. Для полного раскрытия вкуса мороженое должно растаяти.

7. Повторяйте все вышеперечисленные шаги снова и снова, как настоящий дегустатор.

Интересно, но на наш взгляд, усложнять себе жизнь не обязательно — главное, чтобы вы выбрали или приготовили действительно качественное мороженое. И наслаждение вам обеспечено!

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Какое масло полезнее: оливковое или подсолнечное
Изображение к статье: Почему калории миндаля усваиваются не полностью?
Изображение к статье: Приготовление капусты для голубцов в микроволновой печи: пошаговая инструкция
Изображение к статье: Почему головная боль возникает после красного вина - исследование

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео