Формула для идеального наслаждения мороженым — это идея, пришедшая в голову лишь британским ученым! Тем не менее, это открытие сделано всерьез, и формула выглядит так (i@ — 14°C + ½S + UDS + 12s) x 2 = MF*. Что же она означает?

Британский ученый и специалист в области питания Сара Кемп серьезно занялась вопросом, как правильно есть мороженое, чтобы получить максимальное удовольствие. Доктор Кемп даже вывела точную формулу для оптимального поедания мороженого — (i@ — 14°C + ½S + UDS + 12s) x 2 = MF*. Это математическое выражение представляет собой научное описание правильной последовательности действий, позволяющей полностью раскрыть вкус мороженого, активируя все вкусовые рецепторы человека.

На простом языке эту последовательность можно объяснить так:

1. Достаньте мороженое из морозильника, уберите упаковку и дайте ему нагреться до температуры 14 °C. Оно должно стать немного мягким, что займет около 15 минут.

2. Возьмите две чайные ложки. Одной вы будете отмерять порции — по пол-ложки мороженого, а другой — есть. Ложку, которой будете есть, держите вверх дном.

3. Положите мороженое на кончик языка, чтобы ощутить первые нотки вкуса.

4. Медленно поворачивайте ложку во рту, чтобы насладиться не только вкусом, но и текстурой.

5. Сделайте глубокий вдох через рот, чтобы активировать верхние рецепторы и ощутить оттенки вкуса, которые обычно остаются незамеченными.

6. Держите мороженое во рту в течение 12 секунд перед тем, как проглотить. Для полного раскрытия вкуса мороженое должно растаяти.

7. Повторяйте все вышеперечисленные шаги снова и снова, как настоящий дегустатор.

Интересно, но на наш взгляд, усложнять себе жизнь не обязательно — главное, чтобы вы выбрали или приготовили действительно качественное мороженое. И наслаждение вам обеспечено!