Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Польза и вред куриной печени: что произойдет, если есть ее ежедневно 0 587

Еда и рецепты
Дата публикации: 14.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Польза и вред куриной печени: что произойдет, если есть ее ежедневно

Куриная печень — это настоящий лидер по содержанию полезных веществ, витаминов и железа. Эндокринолог объяснила, какую печень лучше выбирать: куриную или говяжью и почему.

 

Интересно, что в 100 г куриной печени содержится пять суточных норм витамина В12 и дневная норма витамина В2. Исследования показывают, что этот субпродукт может способствовать снижению веса, если его правильно готовить.

Преимущества куриной печени

Эндокринолог и диетолог Елена Сюракшина подтвердила, что куриная печень имеет множество преимуществ по сравнению с говяжьей и привела следующие доводы:

В этом субпродукте содержится больше витаминов группы А (ретинол) и В, а также бета-каротина, альфа-каротина, витамина E и C.
Увеличенное количество железа способствует нормализации состояния крови при анемии.
Печень поддерживает нервную систему и благодаря триптофану улучшает настроение.
Этот продукт богат незаменимыми жирными кислотами и белком.
Способствует снижению веса.

Полезные свойства куриной печени

Часто мы испытываем хроническую усталость. Витамины и минералы, содержащиеся в этом субпродукте, помогают улучшить общее состояние. Гепарин поддерживает нормальный уровень свертываемости крови, снижая риск заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Селен, содержащийся в куриной печени, помогает предотвратить инфаркт и инсульт, а также снижает уровень «плохого» холестерина. Вещество холин улучшает когнитивные функции и память, что снижает риск возрастной деменции.

Регулярное употребление куриной печени с овощными гарнирами на обед или ужин может привести к заметному снижению веса. Главное — готовить печень с минимальным количеством масла, а лучше отваривать перед употреблением.

Кому не рекомендуется куриная печень

Из-за высокого содержания белка куриная печень противопоказана людям с хроническими заболеваниями почек.

Печень категорически запрещена при обострении хронических заболеваний (например, панкреатита) и не рекомендуется при язве желудка и хроническом гастрите.

Из-за превышения допустимой суточной нормы некоторых витаминов не следует употреблять более 300-400 граммов куриной печени в неделю. Важно следить за сроком годности, чтобы избежать токсичности.

Читайте нас также:
#питание #витамины #курица #вес #печень #здоровье #рецепты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Какое масло полезнее: оливковое или подсолнечное
Изображение к статье: Почему калории миндаля усваиваются не полностью?
Изображение к статье: Приготовление капусты для голубцов в микроволновой печи: пошаговая инструкция
Изображение к статье: Почему головная боль возникает после красного вина - исследование

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео