Куриная печень — это настоящий лидер по содержанию полезных веществ, витаминов и железа. Эндокринолог объяснила, какую печень лучше выбирать: куриную или говяжью и почему.

Интересно, что в 100 г куриной печени содержится пять суточных норм витамина В12 и дневная норма витамина В2. Исследования показывают, что этот субпродукт может способствовать снижению веса, если его правильно готовить.

Преимущества куриной печени

Эндокринолог и диетолог Елена Сюракшина подтвердила, что куриная печень имеет множество преимуществ по сравнению с говяжьей и привела следующие доводы:

В этом субпродукте содержится больше витаминов группы А (ретинол) и В, а также бета-каротина, альфа-каротина, витамина E и C.

Увеличенное количество железа способствует нормализации состояния крови при анемии.

Печень поддерживает нервную систему и благодаря триптофану улучшает настроение.

Этот продукт богат незаменимыми жирными кислотами и белком.

Способствует снижению веса.

Полезные свойства куриной печени

Часто мы испытываем хроническую усталость. Витамины и минералы, содержащиеся в этом субпродукте, помогают улучшить общее состояние. Гепарин поддерживает нормальный уровень свертываемости крови, снижая риск заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Селен, содержащийся в куриной печени, помогает предотвратить инфаркт и инсульт, а также снижает уровень «плохого» холестерина. Вещество холин улучшает когнитивные функции и память, что снижает риск возрастной деменции.

Регулярное употребление куриной печени с овощными гарнирами на обед или ужин может привести к заметному снижению веса. Главное — готовить печень с минимальным количеством масла, а лучше отваривать перед употреблением.

Кому не рекомендуется куриная печень

Из-за высокого содержания белка куриная печень противопоказана людям с хроническими заболеваниями почек.

Печень категорически запрещена при обострении хронических заболеваний (например, панкреатита) и не рекомендуется при язве желудка и хроническом гастрите.

Из-за превышения допустимой суточной нормы некоторых витаминов не следует употреблять более 300-400 граммов куриной печени в неделю. Важно следить за сроком годности, чтобы избежать токсичности.