Как отметила диетолог Екатерина БЕЛОВА, на этот вопрос нельзя дать однозначный ответ.

В черном хлебе содержится больше витаминов и клетчатки, однако белый хлеб реже вызывает вздутие живота и изжогу. Поэтому при выборе между черным и белым хлебом следует ориентироваться на свое здоровье.

Например, черный хлеб не рекомендуется при гастритах и язвах. В то же время калорийность белого хлеба выше, и его следует избегать при избыточном весе.

Наиболее полезными считаются цельнозерновые сорта. Они богаты пищевыми волокнами, которые помогают снижать уровень вредного холестерина в крови. Кроме того, полезные вещества в необработанных зернах сохраняются более эффективно.