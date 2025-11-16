Baltijas balss logotype
Какой хлеб более полезен: белый или черный? 0 540

Еда и рецепты
Дата публикации: 16.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Какой хлеб более полезен: белый или черный?

Как отметила диетолог Екатерина БЕЛОВА, на этот вопрос нельзя дать однозначный ответ.

 

В черном хлебе содержится больше витаминов и клетчатки, однако белый хлеб реже вызывает вздутие живота и изжогу. Поэтому при выборе между черным и белым хлебом следует ориентироваться на свое здоровье.

Например, черный хлеб не рекомендуется при гастритах и язвах. В то же время калорийность белого хлеба выше, и его следует избегать при избыточном весе.

Наиболее полезными считаются цельнозерновые сорта. Они богаты пищевыми волокнами, которые помогают снижать уровень вредного холестерина в крови. Кроме того, полезные вещества в необработанных зернах сохраняются более эффективно.

#диета #питание #витамины #клетчатка #здоровье #холестерин
