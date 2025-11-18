Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как избежать тромбообразования: 3 напитка и 3 продукта, способствующие сгущению крови 0 563

Еда и рецепты
Дата публикации: 18.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как избежать тромбообразования: 3 напитка и 3 продукта, способствующие сгущению крови

Можно ли умереть от привычных продуктов? Врачи уверены — да.

 

Существуют определенные группы напитков и продуктов, которые могут способствовать сгущению крови, что, в свою очередь, приводит к образованию тромбов. Как известно, заранее диагностировать наличие тромба не всегда возможно, а его закупорка артерий или вен может привести к быстрой смерти.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург объясняет, что сгущение крови после употребления некоторых привычных продуктов может привести к образованию тромбов. Он напоминает, что система свертывания крови защищает организм от потери крови, однако при чрезмерной активности она может вызвать свертывание крови в сосудах даже при отсутствии повреждений их стенок.

«В таком случае образуется тромб», — уточнил Гинзбург.

Какие напитки и продукты стоит употреблять с осторожностью?

3 типа напитков, способствующих сгущению крови:

сладкие напитки, такие как газировка и пакетированные соки;

соленые напитки, например, рассолы;

алкоголь в любых его формах.

3 типа продуктов, способствующих сгущению крови:

Органы: печень, почки, сердце. Хотя их рекомендуют для улучшения кроветворения, в больших количествах они могут способствовать сгущению крови и повышению уровня тромбоцитов, а также увеличению гемоглобина.

Бобовые. Эти продукты богаты растительными белками, которые могут увеличивать вязкость крови. Поэтому фасоль и горох не рекомендуется употреблять при повышенном давлении.

Сахар. Он не только добавляется в чай, но и содержится в большом количестве промышленных продуктов: кондитерских изделиях, выпечке и белом хлебе. Увеличение уровня сахара в крови приводит к повышению выработки липидов, что, в свою очередь, увеличивает вязкость крови и риск тромбообразования.

Читайте нас также:
#диета #продукты #питание #профилактика #напитки #кровь #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
4
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Какое масло полезнее: оливковое или подсолнечное
Изображение к статье: Почему калории миндаля усваиваются не полностью?
Изображение к статье: Приготовление капусты для голубцов в микроволновой печи: пошаговая инструкция
Изображение к статье: Почему головная боль возникает после красного вина - исследование

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео