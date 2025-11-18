Можно ли умереть от привычных продуктов? Врачи уверены — да.

Существуют определенные группы напитков и продуктов, которые могут способствовать сгущению крови, что, в свою очередь, приводит к образованию тромбов. Как известно, заранее диагностировать наличие тромба не всегда возможно, а его закупорка артерий или вен может привести к быстрой смерти.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург объясняет, что сгущение крови после употребления некоторых привычных продуктов может привести к образованию тромбов. Он напоминает, что система свертывания крови защищает организм от потери крови, однако при чрезмерной активности она может вызвать свертывание крови в сосудах даже при отсутствии повреждений их стенок.

«В таком случае образуется тромб», — уточнил Гинзбург.

Какие напитки и продукты стоит употреблять с осторожностью?

3 типа напитков, способствующих сгущению крови:

сладкие напитки, такие как газировка и пакетированные соки;

соленые напитки, например, рассолы;

алкоголь в любых его формах.

3 типа продуктов, способствующих сгущению крови:

Органы: печень, почки, сердце. Хотя их рекомендуют для улучшения кроветворения, в больших количествах они могут способствовать сгущению крови и повышению уровня тромбоцитов, а также увеличению гемоглобина.

Бобовые. Эти продукты богаты растительными белками, которые могут увеличивать вязкость крови. Поэтому фасоль и горох не рекомендуется употреблять при повышенном давлении.

Сахар. Он не только добавляется в чай, но и содержится в большом количестве промышленных продуктов: кондитерских изделиях, выпечке и белом хлебе. Увеличение уровня сахара в крови приводит к повышению выработки липидов, что, в свою очередь, увеличивает вязкость крови и риск тромбообразования.