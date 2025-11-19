Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Какова польза ливерной колбасы? 0 7883

Еда и рецепты
Дата публикации: 19.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Какова польза ливерной колбасы?

Если ливерная колбаса стоит недорого, значит, она низкокачественная. Так ли это на самом деле?

 

Ливерная колбаса действительно является одной из самых доступных на рынке, однако это не означает, что она низкого качества. В процессе её производства используются субпродукты, такие как печень, почки и желудок. При выборе «ливерки» важно внимательно изучать этикетку.

«Отлично, если в составе колбасы присутствует печень, особенно телячья или свиная. Она богата железом, витаминами группы В и белком.

Если в составе отсутствует слово «печень», то вы имеете дело с более дешевой «ливеркой». В ней будет меньше полезных веществ, но я бы не назвала её совершенно бесполезной», – поделилась мнением диетолог Дарья ПУШКАРЕВА.

Читайте нас также:
#питание #витамины #качество #диетолог #печень #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
11
2
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Какое масло полезнее: оливковое или подсолнечное
Изображение к статье: Почему калории миндаля усваиваются не полностью?
Изображение к статье: Приготовление капусты для голубцов в микроволновой печи: пошаговая инструкция
Изображение к статье: Почему головная боль возникает после красного вина - исследование

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео