Если ливерная колбаса стоит недорого, значит, она низкокачественная. Так ли это на самом деле?

Ливерная колбаса действительно является одной из самых доступных на рынке, однако это не означает, что она низкого качества. В процессе её производства используются субпродукты, такие как печень, почки и желудок. При выборе «ливерки» важно внимательно изучать этикетку.

«Отлично, если в составе колбасы присутствует печень, особенно телячья или свиная. Она богата железом, витаминами группы В и белком.

Если в составе отсутствует слово «печень», то вы имеете дело с более дешевой «ливеркой». В ней будет меньше полезных веществ, но я бы не назвала её совершенно бесполезной», – поделилась мнением диетолог Дарья ПУШКАРЕВА.