– На самом деле основными провокаторами являются красные и игристые вина, – утверждает врач-невролог Валерий Куваев.

– Шоколад, как оказалось, вызывает мигрени реже, чем предполагали ранее. Однако это очень индивидуально, у каждого человека свои триггеры.

Рекомендую вести дневник головной боли, который поможет вам выявить факторы, включая продукты, способствующие приступам. Если вы заметите явную связь между шоколадом и болью, стоит от него отказаться.

Также хочу подчеркнуть: по наблюдениям, голод вызывает головную боль чаще, чем употребление пищи или напитков.