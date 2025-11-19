Baltijas balss logotype
Могут ли шоколад, копчёности и пищевые добавки быть причиной мигрени?

Еда и рецепты
Дата публикации: 19.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Могут ли шоколад, копчёности и пищевые добавки быть причиной мигрени?

– На самом деле основными провокаторами являются красные и игристые вина, – утверждает врач-невролог Валерий Куваев.

 

– Шоколад, как оказалось, вызывает мигрени реже, чем предполагали ранее. Однако это очень индивидуально, у каждого человека свои триггеры.

Рекомендую вести дневник головной боли, который поможет вам выявить факторы, включая продукты, способствующие приступам. Если вы заметите явную связь между шоколадом и болью, стоит от него отказаться.

Также хочу подчеркнуть: по наблюдениям, голод вызывает головную боль чаще, чем употребление пищи или напитков.

#медицина #продукты #врач #питание #головная боль #здоровье
