Врач общей практики Ирина Дворкина утверждает, что замороженные ягоды могут представлять такую же опасность, как и свежие.

По её словам, основная угроза, заключающаяся в упаковке замороженных плодов, — это аллергические реакции.

«Если у вас есть аллергия на малину или клубнику, будьте осторожны при покупке замороженных смесей, даже если они состоят из других ягод. В процессе упаковки на заводе в разные сортировочные пакеты могут попасть небольшие фрагменты других плодов», — поясняет специалист.

Кроме того, врач рекомендует после употребления замороженных ягодных смесей более тщательно чистить зубы. Это связано с тем, что в ягодах содержатся окрашивающие пигменты, которые могут негативно сказаться на зубной эмали.

«Людям, соблюдающим диету с низким содержанием клетчатки и углеводов по состоянию здоровья, следует быть особенно внимательными. В таком случае перед употреблением замороженных ягод важно обсудить это с лечащим врачом», — предостерегает доктор.