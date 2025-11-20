Baltijas balss logotype
Врач выделила блюдо, которое следует употреблять трижды в неделю 1 731

Еда и рецепты
Дата публикации: 20.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Врач выделила блюдо, которое следует употреблять трижды в неделю

Терапевт Дарья Утюмова утверждает, что взрослым рекомендуется есть суп два-три раза в неделю, если отсутствуют острые или хронические заболевания желудочно-кишечного тракта.

 

По её словам, в вареных продуктах сохраняется больше питательных веществ. Супы легче усваиваются организмом и содержат меньше калорий по сравнению с жареными, тушеными или запеченными блюдами.

«Чтобы суп оказался полезным, его нужно правильно готовить. Рекомендуется выбирать овощные супы или те, что приготовлены на основе курицы, индейки, кролика или нежирного мяса. Овощные супы богаты пищевыми волокнами, которые способствуют улучшению перистальтики — сокращения органов ЖКТ, от которых зависит наше самочувствие», — пояснила доктор.

Тем, кто предпочитает суп с мясом, врач советует сливать первый бульон, чтобы избавиться от избыточного жира и вредных веществ, которые могут содержаться в мясе.

Кроме того, терапевт рекомендует во время еды пить негазированную воду и избегать сладких напитков из-за высокого содержания сахара.

#питание #овощи #мясо #супы #калории #вода #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Вк
    Виардо кузнецова
    20-го ноября

    Этатерапевтне знает, что курицу растят на гормонах,настоящая курица растет долго. Куриное мясо полностью надо исключать ,диабетом 2 типа болеют уже молодые

    3
    2

