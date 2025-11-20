Терапевт Дарья Утюмова утверждает, что взрослым рекомендуется есть суп два-три раза в неделю, если отсутствуют острые или хронические заболевания желудочно-кишечного тракта.

По её словам, в вареных продуктах сохраняется больше питательных веществ. Супы легче усваиваются организмом и содержат меньше калорий по сравнению с жареными, тушеными или запеченными блюдами.

«Чтобы суп оказался полезным, его нужно правильно готовить. Рекомендуется выбирать овощные супы или те, что приготовлены на основе курицы, индейки, кролика или нежирного мяса. Овощные супы богаты пищевыми волокнами, которые способствуют улучшению перистальтики — сокращения органов ЖКТ, от которых зависит наше самочувствие», — пояснила доктор.

Тем, кто предпочитает суп с мясом, врач советует сливать первый бульон, чтобы избавиться от избыточного жира и вредных веществ, которые могут содержаться в мясе.

Кроме того, терапевт рекомендует во время еды пить негазированную воду и избегать сладких напитков из-за высокого содержания сахара.