Людям с предрасположенностью к тромбообразованию рекомендуется избегать продуктов, содержащих большое количество витамина К. Об этом сообщил врач-иммунолог Андрей Продеус.

«Три продукта — это петрушка, шпинат и базилик», — отметил специалист, добавив, что наибольшее количество витамина К содержится именно в петрушке: на 100 граммов приходится 20 суточных норм.

Врач Елена Малышева поддержала мнение коллеги. Она пояснила, что превышение суточной нормы витамина К может представлять опасность для здоровья.

«Риск образования тромбов увеличивается в 20 раз по сравнению с обычными условиями», — подчеркнула она.

Также отмечается, что в группу риска входят пожилые люди, лица с малоподвижным образом жизни, а также те, кто страдает от варикозного расширения вен или сердечно-сосудистых заболеваний.