Каши считаются одним из самых традиционных продуктов. Однако не все крупы полезны для организма. Врач-эндокринолог Диляра Лебедева рассказала, какие виды каш могут нанести вред здоровью.

Эндокринолог Диляра Лебедева уверена, что исключение трех видов каш из рациона принесет человечеству только пользу. Как вы думаете, о каких крупах идет речь?

Первое место в антирейтинге занимает манная каша. Эксперт отметила, что манка — это всего лишь мелко измельченная пшеница, в которой 70% составляет крахмал. Она представляет опасность, так как может резко повысить уровень сахара в крови и заставить поджелудочную железу вырабатывать значительно больше инсулина.

На втором месте по вредности находится овсянка быстрого приготовления. По мнению специалиста, эта крупа почти не содержит полезных веществ, необходимых организму, включая клетчатку. Чрезмерное увлечение овсяной крупой быстрого приготовления может привести к диабету, ожирению, а также заболеваниям сердца и сосудов.

Замыкает тройку вредных каш блюдо из кукурузной крупы. Эксперт подчеркнула, что она содержит много глюкозы. После ее употребления уровень сахара в крови может резко возрасти, а в будущем кукурузная крупа может стать причиной лишнего веса, сообщила врач.