Как быстро приготовить яйца без масла и сковороды за 1,5 минуты — секретный метод

Еда и рецепты
Дата публикации: 22.11.2025
BB.LV
Яичница на завтрак — одно из самых питательных и полезных блюд, а умение ее готовить — это навык, которым владеет практически каждый. Шеф-повар Роуз Райсман поделилась способом приготовления диетической яичницы без масла и жарки на сковороде.

 

Роуз Райсман уверена, что многим утром трудно заставить себя приготовить полноценный завтрак. Кто-то спешит на работу, а кто-то предпочитает лишние 10 минут сна. Она предлагает рецепт яичницы, который не займет много времени и усилий. Вам даже не придется доставать сковороду и мыть посуду.

«Ситуации бывают разные. Возможно, вы не хотите жарить яйца на масле из-за его вреда, или вам не хочется мыть посуду с утра. Может быть, вы находитесь в гостинице, где есть микроволновка, но нет полноценной кухни с посудой. В любом случае, не отказывайтесь от завтрака! По моему рецепту вам понадобятся яйца, две бумажные тарелки, микроволновая печь и кусочек хлеба», — говорит повар.

Роуз Райсман рекомендует разбить два яйца в одну тарелку, накрыть другой тарелкой и поместить эту конструкцию в микроволновую печь, установив полную мощность (800-1000 Вт). Блюдо из двух яиц будет готово примерно за 1,5 минуты. Если вы готовите большую порцию, увеличьте время приготовления еще на 30 секунд, чтобы белки успели затвердеть, сообщает онлайн-издание The Mirror.

Роуз Райсман добавляет, что готовую глазунью следует переложить на хлеб. Если выбрать цельнозерновой, получится максимально полезный бутерброд без капли масла. Поэтому повар рекомендует этот рецепт всем, кто предпочитает здоровую пищу и ценит каждую минуту своего времени.

#диета #кулинария #здоровое питание #яйца #завтрак #микроволновка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео