Италия первой в ЕС запретила производство искусственного мяса

Еда и рецепты
Дата публикации: 23.11.2025
BB.LV
Италия стала первой страной в Европейском Союзе, которая запретила как производство, так и продажу мяса, выращенного в лабораторных условиях. Компании, нарушившие этот запрет, могут столкнуться со штрафами в диапазоне от 10 до 60 тысяч евро. Об этом сообщает портал beefcentral.com, ссылаясь на информационное агентство AFP.

 

Новый закон также запрещает указывать на этикетках информацию, которая могла бы описывать растительный белок как «мясо». По словам властей, основная цель данного закона заключается в «защите национального животноводческого наследия», обладающего культурной, социально-экономической и экологической ценностью. Кроме того, этот запрет направлен на защиту прав потребителей и их право на получение информации о пищевых продуктах, которые они употребляют.

Тем не менее, итальянская Международная некоммерческая организация по защите прав животных раскритиковала новый закон, назвав его нецелесообразным. «На сегодняшний день этот запрет абсолютно бесполезен, поскольку культивированное мясо еще не получило одобрение в ЕС для человеческого потребления и, следовательно, не может продаваться», — отмечают представители организации. В то же время искусственное мясо рассматривается в рамках Евросоюза как «новая пища». Это подразумевает, что продукт должен пройти процедуру одобрения, и в случае получения такого одобрения Италия уже не сможет запретить его производство и использование.

В то же время главный производитель лабораторного мяса Beyond Meat во второй раз в этом году пересмотрел прогноз своей годовой выручки, а также объявил о сокращении рабочих мест и изменении стратегии в рамках плана по оптимизации затрат.

По прогнозам компании, выручка в 2023 году составит от 330 до 340 миллионов долларов США, что значительно ниже ранее ожидаемых 360–380 миллионов долларов США. Как сообщает издание, рыночная капитализация Beyond Meat с момента выхода на биржу в мае 2019 года упала более чем с 9 миллиардов до 440 миллионов долларов США, а стоимость акций компании снизилась с 240 до 6,65 доллара США за акцию.

