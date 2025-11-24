Орехи — это один из самых ценных продуктов, который можно включить в свой рацион как перекус, так и в состав сложных блюд. Они являются отличными источниками белка, жиров и множества компонентов, таких как витамины, минералы, антиоксиданты и другие полезные вещества. Мы собрали информацию о самых полезных видах орехов.

Миндаль

Миндаль — это богатый питательными веществами продукт, содержащий витамин Е, кальций, железо, магний, фосфор, цинк и полезные жиры. Он способствует поддержанию здоровья сердца, снижает артериальное давление и полезен для функционирования мозга.

В 100 г:

калории: 575 ккал

белки: 21,15 г

жиры: 49,93 г

углеводы: 21,55 г

Грецкий орех

Грецкие орехи изобилуют жирными кислотами Омега-3, необходимыми для здоровья мозга и снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний. Они также богаты антиоксидантами и могут улучшить память и когнитивные функции.

В 100 г:

калории: 654 ккал

белки: 15,23 г

жиры: 65,21 г

углеводы: 13,71 г

Фундук

Фундук богат витаминами и минералами, такими как витамин Е, калий и магний. Это превосходный источник пищевых волокон и мононенасыщенных жиров, полезных для здоровья сердца.

В 100 г:

калории: 628 ккал

белки: 14,95 г

жиры: 60,75 г

углеводы: 16,7 г

Кедровые орехи

Кедровые орехи представляют собой настоящий источник железа, магния и цинка. Они содержат полезные для сердца жирные кислоты и способствуют контролю веса, увеличивая чувство сытости и регулируя гормоны голода.

В 100 г:

калории: 552 ккал

белки: 18,6 г

жиры: 45,22 г

углеводы: 22,41 г

Макадамия

Эти орехи богаты полезными мононенасыщенными жирами и являются хорошим источником клетчатки, железа, магния, фосфора и витамина В6. Орехи макадамии помогают снизить уровень плохого холестерина, поддерживают здоровье мозга и улучшают пищеварение.

В 100 г:

калории: 718 ккал

белки: 7,91 г

жиры: 75,77 г

углеводы: 13,82 г

Кешью

Кешью являются хорошим источником цинка и железа. Они поддерживают здоровую иммунную функцию, способствуют поддержанию энергии и улучшают состояние кожи и волос. Кроме того, они богаты полезными жирами.

В 100 г:

калории: 553 ккал

белки: 18,22 г

жиры: 43,85 г

углеводы: 30,16 г

Бразильский орех

Эти орехи известны высоким содержанием селена, который важен для нормального функционирования щитовидной железы и иммунной системы. Он также обладает антиоксидантными свойствами. Всего несколько бразильских орехов в день могут удовлетворить суточную потребность в селене.

В 100 г:

калории: 656 ккал

белки: 14,32 г

жиры: 66,43 г

углеводы: 12,27 г

Фисташки

Фисташки содержат антиоксиданты и клетчатку, которые поддерживают здоровье кишечника и способствуют лучшему пищеварению. Они являются хорошим источником белка, полезных жиров и витамина B6, который играет важную роль в обмене веществ и гормональной регуляции.

В 100 г:

калории: 556 ккал

белки: 20,0 г

жиры: 50,0 г

углеводы: 7,0 г

Пекан

Орехи пекан богаты антиоксидантами и полезными жирами. Они содержат мононенасыщенные жиры, которые помогают снизить уровень плохого холестерина и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Пекан также является источником важных минералов, таких как медь.

В 100 г:

калории: 691 ккал

белки: 9,17 г

жиры: 71,97 г

углеводы: 13,86 г