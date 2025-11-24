Орехи — это один из самых ценных продуктов, который можно включить в свой рацион как перекус, так и в состав сложных блюд. Они являются отличными источниками белка, жиров и множества компонентов, таких как витамины, минералы, антиоксиданты и другие полезные вещества. Мы собрали информацию о самых полезных видах орехов.
Миндаль
Миндаль — это богатый питательными веществами продукт, содержащий витамин Е, кальций, железо, магний, фосфор, цинк и полезные жиры. Он способствует поддержанию здоровья сердца, снижает артериальное давление и полезен для функционирования мозга.
В 100 г:
калории: 575 ккал
белки: 21,15 г
жиры: 49,93 г
углеводы: 21,55 г
Грецкий орех
Грецкие орехи изобилуют жирными кислотами Омега-3, необходимыми для здоровья мозга и снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний. Они также богаты антиоксидантами и могут улучшить память и когнитивные функции.
В 100 г:
калории: 654 ккал
белки: 15,23 г
жиры: 65,21 г
углеводы: 13,71 г
Фундук
Фундук богат витаминами и минералами, такими как витамин Е, калий и магний. Это превосходный источник пищевых волокон и мононенасыщенных жиров, полезных для здоровья сердца.
В 100 г:
калории: 628 ккал
белки: 14,95 г
жиры: 60,75 г
углеводы: 16,7 г
Кедровые орехи
Кедровые орехи представляют собой настоящий источник железа, магния и цинка. Они содержат полезные для сердца жирные кислоты и способствуют контролю веса, увеличивая чувство сытости и регулируя гормоны голода.
В 100 г:
калории: 552 ккал
белки: 18,6 г
жиры: 45,22 г
углеводы: 22,41 г
Макадамия
Эти орехи богаты полезными мононенасыщенными жирами и являются хорошим источником клетчатки, железа, магния, фосфора и витамина В6. Орехи макадамии помогают снизить уровень плохого холестерина, поддерживают здоровье мозга и улучшают пищеварение.
В 100 г:
калории: 718 ккал
белки: 7,91 г
жиры: 75,77 г
углеводы: 13,82 г
Кешью
Кешью являются хорошим источником цинка и железа. Они поддерживают здоровую иммунную функцию, способствуют поддержанию энергии и улучшают состояние кожи и волос. Кроме того, они богаты полезными жирами.
В 100 г:
калории: 553 ккал
белки: 18,22 г
жиры: 43,85 г
углеводы: 30,16 г
Бразильский орех
Эти орехи известны высоким содержанием селена, который важен для нормального функционирования щитовидной железы и иммунной системы. Он также обладает антиоксидантными свойствами. Всего несколько бразильских орехов в день могут удовлетворить суточную потребность в селене.
В 100 г:
калории: 656 ккал
белки: 14,32 г
жиры: 66,43 г
углеводы: 12,27 г
Фисташки
Фисташки содержат антиоксиданты и клетчатку, которые поддерживают здоровье кишечника и способствуют лучшему пищеварению. Они являются хорошим источником белка, полезных жиров и витамина B6, который играет важную роль в обмене веществ и гормональной регуляции.
В 100 г:
калории: 556 ккал
белки: 20,0 г
жиры: 50,0 г
углеводы: 7,0 г
Пекан
Орехи пекан богаты антиоксидантами и полезными жирами. Они содержат мононенасыщенные жиры, которые помогают снизить уровень плохого холестерина и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Пекан также является источником важных минералов, таких как медь.
В 100 г:
калории: 691 ккал
белки: 9,17 г
жиры: 71,97 г
углеводы: 13,86 г
